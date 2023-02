PSG Mercato : La femme de Messi a une préférence pour l’avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 09:16

Alors que Lionel Messi est en discussion avec le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat, sa femme aurait déjà une préférence pour leur prochaine destination.

Vendredi, le journal Le Parisien a indiqué que Lionel Messi, dont le contrat expire le 30 juin prochain avec le Paris Saint-Germain, pourrait se décider concernant son avenir après le huitième de finale retour de Champions League face au Bayern Munich, le 8 mars à l’Allianz Arena. Toujours selon la même source régionale, une mauvaise désillusion européenne pourrait pousser la Pulga vers un départ libre au terme de la saison.

Le média francilien précise également que les négociations entre la direction du PSG et le clan Messi bloquent sur les questions liées au salaire de l’attaquant de 35 ans et son rôle dans le projet puisqu’il verrait d’un mauvais oeil que toute l’attention soit portée sur Kylian Mbappé, sans compter l’ambiance qui règne au sein du vestiaire de Christophe Galtier. En attendant que les deux parties ne trouvent un accord, la femme de Messi aurait déjà tranché pour l’avenir de sa famille.

PSG Mercato : Messi poussé à l’Inter Miami par sa femme ?

Dans la même publication, le quotidien Le Parisien assure que pour Antonela Roccuzzo, l’aventure de la famille Lionel Messi en France se termine le 30 juin prochain. En effet, l’épouse de l’ancien capitaine du FC Barcelone aimerait énormément vivre à Floride. Le couple ayant une résidence à Miami, elle verrait bien son compagnon accepter l’offre de David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami. De son côté, Phil Neville, ancienne gloire de Manchester United et manager de la franchise américaine, a confirmé son intérêt pour le joueur du Paris SG.

« Je ne vais pas le nier [et dire] qu'il n'y a pas de vérité dans la spéculation selon laquelle nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets. On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un game-changer », a confié le technicien anglais.