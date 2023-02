FC Barcelone Mercato : Le choix final de Sergio Busquets se précise

Publié par Thomas G. le 24 février 2023 à 23:46

Annoncé partant depuis plusieurs mois, Sergio Busquets s'apprêterait à prendre sa décision concernant son futur au FC Barcelone.

Eliminé par Manchester United en Ligue Europa, les Blaugranas pourraient subir un deuxième coup de massue. À quelques mois de la fin de son contrat, l’avenir de Sergio Busquets est toujours incertain. Le capitaine emblématique du FC Barcelone pourrait donc partir cet été après 18 ans de bons et loyaux services. Selon les informations de Sport, l’ancien capitaine de la sélection espagnole souhaiterait prendre sa décision finale dans les prochains jours. Le FC Barcelone va devoir agir rapidement sous peine de perdre une nouvelle légende.

À 34 ans, le milieu espagnol est toujours un élément important de l’effectif de Xavi qui souhaiterait le garder une saison supplémentaire. L’entraîneur espagnol pousse pour que les dirigeants du FC Barcelone et Sergio Busquets parviennent à un accord. Cette saison, le champion du monde 2010 joue un rôle prépondérant dans les succès du Barça. Malgré les requêtes de Xavi, les Catalans n’auraient pas encore transmis d’offre officielle au milieu de 34 ans.

En parallèle, l'international espagnol serait ouvert à l’idée de réduire son salaire afin d’aider son club formateur. Une éventuelle prolongation de Sergio Busquets permettrait donc au FC Barcelone de faire des économies. Grâce à ce nouveau contrat, le Barça ne serait pas dans l’obligation d’acheter un nouveau milieu de terrain.

FC Barcelone Mercato : L’Inter Miami insiste pour Sergio Busquets

Cette semaine, le dossier Sergio Busquets a connu un nouveau rebondissement avec une nouvelle approche de l’Inter Miami. Interrogé par le média anglais The Times, Phil Neville s’est exprimé sur Sergio Busquets. « Je ne vais pas nier. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup. »

Mis sous pression par l’intérêt de l’Inter Miami et la volonté de Sergio Busquets, le FC Barcelone pourrait transmettre une première offre au milieu espagnol. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord pour poursuivre leur histoire commune.