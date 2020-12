FC Nantes Mercato : Le FCN nie un accord avec Domenech

Publié le 23 décembre 2020 à 20:30

Raymond Domenech est certes pressenti au poste d’entraîneur du FC Nantes, mais les négociations ne sont toujours pas bouclées. Selon la précision de RMC Sport, « aucun accord n’est signé entre les deux parties ».

Le FC Nantes et Domenech ne sont pas encore d'accord

Raymond Domenech n’est pas encore l’entraîneur du FC Nantes. Comme annoncé par 20 Minutes et confirmé par l'AFP et Le Parisien, il devrait être nommé pour remplacer l’intérimaire Patrick Collot, jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Radio Monte-Carlo précise cependant qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France et Waldemar Kita. « Le FC Nantes dément avoir déjà trouvé un accord avec Raymond Domenech pour le poste d’entraîneur », a-t-elle souligné, tout en précisant : « le club ne nie pas en revanche des négociations en cours avec l’ancien sélectionneur des Bleus. Ainsi qu'avec un autre entraîneur ». Toujours selon les dernières révélations du média, « les discussions devraient avoir lieu demain (jeudi) matin ». Notons que pour qu'il dirige le FCN en Ligue 1, le technicien de 68 ans doit avoir une dérogation du syndicat des entraîneurs français (Unecatef), dont il est lui-même le président depuis 2016.

La longue liste des coachs sous Waldemar Kita

Nommé coach principal intérimaire suite au limogeage de Christian Gourcuff, Patrick Collot dirige son dernier match sur le banc de touche des Canaris ce mercredi (21h). Si Raymond Domenech est nommé, il sera le 15e entraîneur du FC Nantes sous la présidence de Waldemar Kita, arrivé à la tête du club de la cité des Ducs, en 2007. En 13 ans, 14 entraîneurs se sont succédé à la tête du staff technique des Canaris : Michel Der Zakarian, Christian Larièpe, Élie Baup, Gernot Rohr, Jean-Marc Furlan, Baptiste Gentili, Philippe Anziani, Landry Chauvin, René Girard, Sergio Conceiçao, Claudio Ranieri, Miguel Cardoso, Vahid Halilhodzic et naturellement Christian Gourcuff.













Par ALEXIS