PSG Mercato : Excellente nouvelle dans ce dossier à 50 M€

Publié le 23 décembre 2020 à 23:00

Malgré quelques arrivées au mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas résolu ses soucis au milieu de terrain. Le PSG pourrait activer une vieille piste du côté de l’Inter Milan cet hiver pour en finir. Il s’agit d’une énorme opportunité pour le board parisien.

Un gros coup à jouer pour le PSG cet hiver

Le Paris Saint-Germain a signé deux renforts au milieu de terrain l’été dernier pour en finir avec ses soucis dans l’entrejeu. Mais malgré les signatures de Rafinha et Danilo Pereira, le PSG n’y parvient toujours pas. Raison pour laquelle de nombreux noms circulent encore à l’approche de la fenêtre des transferts. Celui de Christian Eriksen est depuis ses années à Tottenham associé à Paris. Bien qu’à l’Inter Milan depuis janvier, le milieu de terrain est toujours annoncé dans la capitale. Une arrivée est d’autant plus possible que le club lombard compte se séparer du Danois (103 sélections/36 buts) dès cet hiver. Directeur sportif des Nerrazurri, Beppe Marrotta a ouvert la porte à un départ d’Eriksen en janvier.

Déjà la fin pour Eriksen à Milan

« Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il va partir en janvier. Il ne rentre pas dans nos plans et il a eu des difficultés ici à l’Inter. Je pense qu’il est normal qu’il puisse partir pour trouver plus d’espace ailleurs », a assuré le dirigeant italien au micro de Sky Italia. En fin de contrat chez les Spurs, le milieu danois avait rejoint le club lombard au dernier mercato hivernal. Les Italiens n’avaient déboursé que 20 millions d’euros pour le joueur également sur les tablettes du PSG. Mais l’ancien de l’Ajax n’est pas parvenu à s’imposer dans le schéma d’Antonio Conte. Son départ est inéluctable. Paris aura donc un coup à jouer. Surtout que la direction milanaise ne devrait pas se montrer exigeante pour son numéro 23. Ce bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2024.

Vers un échange entre Paris et Milan ?

Intéressé par Christian Eriksen, le PSG pourrait sacrifier un de ses milieux pour signer le Danois. La presse italienne révélait récemment un possible échange entre l’Inter et le Paris Saint-Germain. Le club lombard serait de son côté intéressé par Leandro Paredes. Il devra néanmoins se méfier de la Juventus de Turin également intéressée par l’Argentin selon La Gazzetta dello Sport. Quant à Paris, il faudra faire face à la concurrence de certaines écuries de Premier League dans le dossier Eriksen.













Par Ange A.