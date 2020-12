OL Mercato : 20 M€ investis sur une recrue, Garcia valide

Publié le 23 décembre 2020 à 16:40

L'OL a fait une bonne affaire en recrutant Lucas Paqueta à l’AC Milan à 20 M€ (hors bonus). Rudi Garcia est satisfait de ses débuts à l’Olympique Lyonnais. Il s’enflamme même pour le polyvalent milieu de terrain brésilien.

OL : Rudi Garcia séduit par les qualités de Paqueta

L'OL a investi 20 M€ pour transférer Lucas Paqueta du club lombard, le 30 septembre 2020. Le pari était risqué, car il jouait peu et était de ce fait en manque de confiance à l’AC Milan. Malgré tout, le joueur de 23 ans n’a pas mis du temps pour s’imposer à l’Olympique Lyonnais. Dès son premier match sous le maillot des Gones, il a montré immédiatement ses qualités techniques et athlétiques. Au point de pousser Rudi Garcia à lui faire une place dans son onze de départ.

Arrivé à l'OL après le début de la saison, Lucas Paqueta a pris la Ligue 1 en marche. Titulaire lors de son premier match (7e journée), il n’a plus quitté l’équipe-type des Gones. Ainsi, la recrue brésilienne a enchaîné 10 matchs de suite, pour 8 titularisations. Même s’il n’a pas encore inscrit le moindre but, Lucas Paqueta a mis Rudi Garcia à ses pieds. Et le coach de l'OL félicite Juninho (directeur sportif) pour la bonne pioche. « Je m’étais renseigné en Italie sur lui et les retours étaient très bons. Lucas Paqueta confirme qu’il a un formidable talent », a-t-il apprécié. « C’est un joueur généreux, il travaille pour l’équipe. C’est très appréciable, mais il doit être plus décisif en passe et en but. Il doit prendre plus sa chance », a exigé Rudi Garcia.

Lucas Paqueta en échec à l'AC Milan

Lucas Paqueta traversait une période difficile à l’AC Milan où il avait débarqué en janvier 2019 en provenance de Flamengo (Brésil). Il n’avait pas réussi son adaptation en Italie. Le milieu offensif avait aussi été perturbé par l’instabilité à la tête du staff technique des Rossoneri. « Il a eu trois périodes différentes à Milan avec trois coachs différents. Cela s’était bien passé au début…» , a expliqué l’entraîneur de l'OL. Lucas Paqueta avait ainsi disputé 24 matchs en Serie A, pour 12 fois titularisations et une seule passe décisive, la saison dernière.













Par ALEXIS