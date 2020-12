OL Mercato : Prolongation, le message de Rudi Garcia à Aulas

Publié le 21 décembre 2020 à 08:30

En fin de contrat en juin 2021, l’avenir de Rudi Garcia à l’ OL suscite des interrogations. Interpellé sur une éventuelle prolongation, le technicien de 56 ans s’est prononcé sur son futur sans donner des assurances.

Rudi Garcia entretient le mystère sur son avenir à l’ OL

Arrivé à Lyon en cours de saison dernière, Rudi Garcia n’a pas pu faire mieux qu’une 7e place pour sa première année. Le coach de l’ OL réalise une bonne première partie de saison pour sa deuxième année sur le banc lyonnais. L’Olympique lyonnais est co-leader de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG après 16 journées de championnat. Alors qu’il semble avoir trouvé la recette avec le club rhodanien, le mystère entoure toujours son avenir chez les Gones. Pas encore prolongé, le contrat du technicien expire l’été prochain. En novembre, Jean-Michel Aulas indiquait que la décision finale concernant l’avenir de Garcia appartenait à Juninho. Interrogé à son tour sur le sujet, le coach de Lyon s’est montré évasif, préférant se concentrer sur ses objectifs de la saison.

Rendez-vous pris pour Garcia à la fin de la saison ?

« Si j’ai envie de rester ? C’est surtout que c’est un groupe jeune, qui a une capacité à durer et à s’améliorer sur les saisons à venir […] Après franchement, on verra bien. Je suis assez tranquille par rapport à ça. Je me suis déjà exprimé donc il n’y a pas besoin de revenir là-dessus. On y reviendra plus tard. Ce n’est pas le plus important », a lâché Rudi Garcia lors de l’émission « Le Vrai Mag » sur Téléfoot. L’entraîneur est sur le point de réaliser un bel exercice. S’il parvient à obtenir de bons résultats, Juninho devrait logiquement lui offrir une prolongation de son contrat.













Par Ange A.