PSG : Une polémique venue d'Allemagne enflamme le Paris SG

La PSG a conclu son année 2020 par une large victoire (4-0) contre le RC Strasbourg, mercredi au Parc des Princes. Avec les succès du LOSC et de l'OL, respectivement à Montpellier et contre le FC Nantes, le Paris SG reste troisième de Ligue 1 et Thomas Tuchel a dû éteindre une polémique après la rencontre des siens.

Entraîneur du PSG, pas une sinécure

Gérer les égos, un groupe de joueurs conséquent, des stars et allier objectifs personnels et collectifs... La vie d'entraîneur du PSG n'est pas de tout repos. Thomas Tuchel en a encore fait les frais mercredi et a dû réagir sur des propos tenus à l'occasion d'un entretient avec Sport1. "Honnêtement, lors des six premiers mois, je me suis demandé : suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club. Parfois, c'est très facile, parfois, c'est un grand défi, car un club comme le PSG présente de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l’équipe", a révélé le coach des champions de France. Des déclarations qui ont fait réagir les supporters parisiens et qui n'ont pas dû être entendus d'une bonne oreille au sein de l'état-major parisien.

Thomas Tuchel tente d'éteindre la polémique

À l'issue de la rencontre face au RC Strasbourg, Thomas Tuchel a été invité à réagir à ses sorties. "J'ai fait une vidéo avec un journaliste qui disait vouloir faire un dossier sur les entraîneurs allemands. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a fait sans mon autorisation. Ce dont vous parlez, c'était une blague en allemand et ce n'est pas correct. On ne peut pas traduire ça mot pour mot en français", a déclaré l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui plaide donc une mauvaise interprétation de ses propos et une petite tromperie du journaliste qui l'a interrogé. Ce n'est pas la première fois que Thomas Tuchel s'exprime sur son rôle de coach au PSG. À plusieurs reprises, il avait critiqué le manque de reconnaissance dont il fait preuve après une saison 2019-2020 parée de quatre trophées et d'une finale de Ligue des champions.













