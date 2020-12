Juventus : Cristiano Ronaldo affiche ses ambitions pour 2021

Publié le 24 décembre 2020 à 10:45

Alors que l'année 2020 décevante de la Juventus s'est terminée par une défaite cuisante à domicile face à la Fiorentina (0-3), Cristiano Ronaldo, modèle d'excellence depuis des années, compte réaliser une année 2021 de bien meilleure facture.

La Juventus n'est que sixième de Serie A

Après un neuvième scudetto remporté en autant de saisons en 2019-2020, la Juventus Turin avait décidé d'effectuer une transition suite à l'élimination humiliante en huitièmes de finale de Champions League face à l'Olympique Lyonnais. Bye bye Maurizio Sarri et son jeu inadéquate avec celui de la Vieille Dame et bonjour Andrea Pirlo, zéro expérience sur un banc mais qui était un apôtre du beau jeu durant sa carrière au cours de laquelle il a passé quatre ans chez les Bianconeri. Mais voilà, le pari semblait risqué et les six premiers mois du champion du monde 2006 le confirme. Sixième à la trêve, la Juventus compte dix points de retard sur l'AC Milan. Le seul coup d'éclat des joueurs de la Juve a eu lieu au Camp Nou quand ils ont battu le FC Barcelone (0-3) pour s'emparer de la première place de leur groupe de Champions League. Une situation qui ne plaît pas aux compétiteurs présents dans l'effectif piémontais dont Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo : "Nous sommes la Juventus !"

Le quintuple Ballon d'Or n'a pas manqué de promettre de bien meilleures choses pour 2021 sur Instagram :"Hier, avec une performance médiocre et un résultat loin d'être acceptable, nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, des protocoles COVID, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier très serré. Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus cohérente. Nous sommes la Juventus ! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain ! J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, fêter avec nos tifosi. Croyez en nous, faites confiance à notre équipe autant que nous vous faisons confiance, et nous vous livrerons ! Fino Alla Fine !" A voir si les mots de Cristiano Ronaldo trouveront un écho dans le vestiaire turinois qui devra mettre les bouchées double en 2021 pour atteindre leurs objectifs.













Par Chemssdine