Barça - Juve : Ronaldo ou Messi ? Koeman et Pirlo préfèrent admirer

Publié le 07 décembre 2020 à 22:45

Alors que les deux extraterrestres du football actuel, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, s'affrontent demain à l'occasion de Barça - Juventus, leurs entraîneurs ont refusé de les comparer.

"Il faut juste les remercier"

La rencontre de demain au Camp Nou n'a pas d'enjeu démesuré. Elle décidera simplement du vainqueur de la poule G (les Catalans se sont imposés 2-0 à l'aller sur la pelouse de la Vieille Dame, privée de CR7), mais le Barça de Messi et la Juventus de Ronaldo sont assurés d'être au rendez-vous des huitièmes de finale. Ronald Koeman et Andrea Pirlo, questionnés sur l'éternelle et inclôturable rivalité Ronaldo/Messi, n'ont pas souhaité départager les deux phénomènes, 1 462 buts à eux deux en carrière professionnelle. "J'admire les deux, parce qu'ils nous ont offert tant de superbes soirées avec des buts et des triplés. J'espère que l'on pourra profiter de leur rivalité une fois de plus demain" a déclaré l'entraîneur néerlandais du FC Barcelone à leur sujet, un discours, dans le fond, similaire à celui d'Andrea Pirlo. "Ils se sont partagé les Ballons d'Or des quinze dernières années, ce serait dommage de devoir choisir entre ces deux phénomènes, qui font plaisir à des millions de tifosi. Il faut juste les remercier" a reconnu l'ex-joueur du Milan et de la Juve.

Vers une titularisation de Gianluigi Buffon contre le Barça ?

Il fêtera bientôt ses 43 ans mais Gianluigi Buffon devrait démarrer une nouvelle rencontre de Ligue des Champions, sa 124e. Son supérieur hiérarchique, Wojciech Szczesny, à peine remis d'une blessure au mollet, devrait être laissé au repos. "Il s'entraîne depuis quelques jours et cela pourrait bien être sa soirée demain soir. Il mérite de jouer sur une scène aussi importante. Pour un tel match, il pourrait jouer" a laissé transparaître Pirlo au sujet de son ex-coéquipier.













Par Clément