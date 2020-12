Barça - Juventus (0-3) : Ronaldo rétablit la vérité sur Messi

Publié le 09 décembre 2020 à 03:00

La Juventus de Turin a corrigé le FC Barcelone mardi au Camp Nou en Ligue des champions (0-3). Auteur d’un doublé contre le Barça, Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur sa relation avec Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo fait fureur pour son retour au Camp Nou

Mardi était jour de retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux hommes avaient rendez-vous au Camp Nou pour la dernière journée de la Ligue des champions. Le choc de cette 6e journée a tourné à l’avantage du goléador portugais. L’ancien madrilène a inscrit un doublé sur penalty lors de la victoire des siens contre les Blaugranas (0-3). Après la rencontre, CR7 a savouré la victoire de la Juve et a évoqué sa relation avec Lionel Messi. Il ne considère pas l’Argentin comme un adversaire. « J’ai toujours eu une relation cordiale avec lui […] Je ne l’ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours », a-t-il lâché sur Movistar.

Une urgence signalée au Barça ?

Contre la Juventus, le FC Barcelone a concédé sa deuxième défaite de suite en trois jours. Samedi, le Barça a enregistré sa quatrième défaite en Liga en s’inclinant sur le terrain du promu Cadiz (1-2). Contre la Juventus, les Blaugranas ont concédé leur première défaite en Coupe d’Europe et ont perdu la première place du groupe. Après la rencontre, Ronald Koeman a d’ailleurs fait part de son inquiétude. « Bien sûr que je suis inquiet. J’ai vu une équipe jouer sans confiance, sans agressivité, et cela peut être dû à la peur. C’est très bizarre, on avait une bonne trajectoire en Ligue des champions... Il faut aller de l’avant, on a suffisamment de qualité dans l’équipe, mais il faut montrer plus de personnalité », a déclaré le coach de Barcelone en conférence de presse.













Par Ange A.