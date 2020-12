AS Monaco : Wissam Ben Yedder promet de grandes choses en 2021

Publié le 24 décembre 2020 à 16:15

L'AS Monaco a clos son année 2020 sur un nul en infériorité numérique face à l'AS Saint-Etienne (2-2). Un résultat assez symbolique qui résume bien l'année moyenne du club qui a alterné entre le bon et le moins bon. Capitaine du navire monégasque, Wissam Ben Yedder a tenu à s'exprimer après le match afin de faire un bilan de l'année et promettre de grandes choses pour 2021.

Ben Yedder est satisfait de son Monaco

Véritable catalyseur de son équipe tout au long de l'année, Wissam Ben Yedder n'a pas faibli malgré les changements institutionnels au sein du club de la principauté. Que ce soit sous Moreno ou sous Kovac, l'international français (11 sélections) a inscrit 13 buts en 2020 et a encore été décisif mercredi en offrant une magnifique passe décisive à Sofiane Diop. Satisfait d'arracher le nul suite à l'expulsion du jeune Matazo, l'ancien joueur de Séville s'est félicité : "On a donné tout ce qu'on avait en deuxième mi-temps. Pour nous, c'est comme une victoire. On a montré quelque chose de très positif qui va nous servir pour la suite."

L'ancien Toulousain est ambitieux pour 2021

Sachant parfaitement que son équipe peut faire bien mieux lors de la deuxième partie de saison, le natif de Sarcelles sait aussi qu'il aura un rôle déterminant dans la suite de la saison de l'AS Monaco et promet de travailler dur pour permettre à son équipe d'atteindre ses objectifs : "Je vais essayer de bien me reposer et revenir encore plus fort. J'aurais préféré de ne pas avoir le Covid, qui m'a éloigné de l'équipe de France et de Monaco. Je me fixe l'objectif d'être plus fort. Je n'ai pas de limite. Je veux donner le maximum et prendre du plaisir en jouant au football. On aurait préféré gagner pour se rapprocher. Mais il faut être patient et gagner à nouveau des matches. Le premier bilan est plutôt satisfaisant. " Des déclarations pleines de promesses et qui laissent présager le meilleur pour les supporters monégasques qui peuvent être rassurés après avoir entendu ces paroles de leur capitaine. D'autant plus que leur club compte bien faire le ménage en janvier...













Par Chemssdine