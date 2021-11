PSG Mercato : Leonardo reçoit un appel du pied monumental !

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 23:33

Si Leonardo et le PSG pensent à recruter un milieu de terrain prochainement, une grosse pointure à ce poste offre déjà ses services.

Pour Lizarazu, « il y a un déficit au milieu » du PSG

Analysant la victoire du Paris Saint-Germain face aux Girondins de Bordeaux, Bixente Lizarazu a notamment pointé du doigt le manque de qualité du milieu de terrain de l’équipe de Mauricio Pochettino. « La prestation collective du PSG ? Il était temps que Neymar aille mieux au mois de novembre (…) Après collectivement, il y a toujours des problèmes dans cette équipe. Je pense qu’il y a un déficit au milieu. Quand Verratti n’est pas là, il n’y a pas cette qualité technique qu’il apporte. Pour l’instant, un joueur comme Wijnaldum n’a pas complètement réussi à s’intégrer dans cette équipe. Donc, ce milieu de terrain est pour l’instant déséquilibré », a expliqué l’ancien international tricolore sur le plateau de Téléfoot.

On comprend aisément pourquoi Leonardo a fait du renforcement du milieu parisien son gros chantier à côté de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé. D’ailleurs, un vice-champion du monde est déjà prêt à prendre l’avion pour Paris s’il reçoit un appel.

Ivan Rakitic : « S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler ! »

Si Leonardo s’active en coulisses sur les pistes menant à Paul Pogba (Manchester United), Marcelo Brozovic (Inter Milan) et Franck Kessié (AC Milan), le Paris Saint-Germain pourrait finalement voir débarquer un ancien milieu de terrain du FC Barcelone. Après plusieurs tentatives sans succès, le club de la capitale pourrait en effet signer Ivan Rakitic. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, l’international croate de 33 ans se dit ouvert à un transfert au PSG si Nasser Al-Khelaïfi ou Leonardo lui passe juste un coup de fil.

« Aujourd'hui, ça me plairait. S'il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m'appeler », a lâché Ivan Rakitic en souriant, lors d’un entretien accordé à BeIN Sports. Avant d'ajouter : « Non plus sérieusement, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Moi, j'aurais bien aimé jouer à Paris. » Vice-champion du monde en 2018 avec la Croatie, le compatriote de Luka Modric s’est montré très élogieux pour le club parisien.

« Pour moi, ce qu'est en train de réaliser le PSG, pas seulement cette saison, mais depuis plusieurs années, mérite un grand respect. Je tire mon chapeau au président, à Leonardo et à l'entraîneur. C'est un club qui a grandi très vite. Pour différentes raisons, cela ne s'est pas fait, mais moi j'aurais adoré venir », a expliqué l’ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo savent désormais ce qui leur reste à faire s’ils sont encore intéressés par le milieu de terrain du FC Séville estimé à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.