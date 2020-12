Liverpool : Jürgen Klopp désamorce une rumeur qui fait tache

Publié le 24 décembre 2020 à 16:45

Leader de Premier League, Liverpool se prépare à aborder le Boxing Day qui représente un tournant majeur dans la saison des Reds. Présent en conférence de presse à trois jours du match face à WBA, Jürgen Klopp a été interrogé sur la polémique entourant les velléités de départ de Salah et a livré certaines réponses croustillantes.

Klopp assure que Salah se sent bien à Liverpool

C'est le sujet chaud sur les bords de Mersey. Mohamed Salah songerait à quitter Liverpool, un club qu'il a rejoint en 2017 et avec lequel il a marqué les plus belles pages de sa carrière. La première mèche a été allumée par un proche du joueur qui a affirmé à BeIn Sports que l'ailier égyptien se sentait malheureux chez les sextuples champions d'Europe. Récemment, le numéro 11 des Reds avouait qu'il rêvait de jouer pour le Real Madrid ou le FC Barcelone. Face à toutes ces déclarations, Jürgen Klopp a décidé de sortir l'extincteur en conférence de presse et a détruit toutes les spéculations autour de l'un de ses cadres :" Mo est de bonne humeur, dans une bonne passe donc c'est le plus important. Si vous étiez là, vous l'auriez vu beaucoup rire à l'entraînement, il a apprécié la séance. Tout le reste vous fait écrire du papier mais en interne, ce n’est pas un sujet."

Le technicien allemand s'y attendait

En placant sur le banc de Liverpool son meilleur buteur (13 buts en 13 matchs) face à Stoke City, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund savait qu'il se livrait au courroux des critiques : "Il n’a pas commencé le dernier match et je repense à toutes les choses que j’ai entendues après. Il est rentré et a marqué deux buts. Il est dans un bon moment et j’espère qu’il continuera comme ça. Mais le plus important reste la dynamique de l’équipe car on sait que nous rentrons dans la période la plus difficile." Des paroles qui calment le jeu pour les supporters alors que les tabloids outre-Manche risquent de vite s'emparer de ces déclarations afin d'y démêler le vrai du faux.













Par Chemssdine