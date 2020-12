Liverpool : Ce cadre serait malheureux et aurait envie de partir !

Publié le 21 décembre 2020 à 14:15

Modèle de régularité depuis trois ans, Liverpool est une équipe toujours aussi redoutable et peut s'appuyer sur une ossature en place depuis l'arrivée de Jürgen Klopp en 2015. Pourtant, l'une des pièces maîtresses du projet du technicien allemand menace de partir au mercato cet été.

Mohamed Salah serait malheureux à Liverpool

Auteurs d'un début de saison décevant et plombé par les blessures, Liverpool s'est remis dans de bons rails ces dernières semaines pour culminer au sommet du classement de Premier League au lendemain de la quatorième journée de championnat. Toujours aussi précieux dans le jeu des Reds, Mohamed Salah a été l'un des seuls joueurs réguliers depuis le début de saison. Auteur de treize buts en autant de rencontres, l'ailier égyptien est le meilleur buteur de Premier League et reste sur un doublé ce week-end face à Crystal Palace alors qu'il était entré en cours de jeu (0-7). Mais voilà, le numéro 11 de Liverpool aurait annoncé des velleités de départ du club de la Mersey à l'un de ses proches.

"Je sais que Salah n'est pas heureux"

Mohamed Aboutrika, ancien international égyptien (104 séléctions), a raccroché les crampons en 2013 mais est resté proche de Salah. L'ancien joueur de Al-Ahly a donc été interrogé par Bein Sports sur l'ailier égyptien des Reds et a lâché quelques bombes : "J'ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est bouleversé, mais cela n'affectera jamais sa performance sur le terrain. (...) Je sais que Salah n'est pas heureux à Liverpool, il m'a dit les raisons pour lesquelles il n'est pas heureux mais ce sont des secrets et je ne peux pas en parler en public. À mon avis, Liverpool envisage de le vendre à des fins économiques". Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir tout le club de la Mersey et l'intéréssé devra sûrement apporter plus de nuances au discours de son ancien coéquipier en équipe nationale. Si le départ de Salah venait à se confirmer, Liverpool devrait plancher sur le dossier d'un ancien de la maison qui n'est plus en odeur de sainteté dans son club actuel.













Par Chemssdine