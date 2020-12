OL Mercato : Une recrue estivale rêve grand pour les Gones

Publié le 25 décembre 2020 à 02:00

Recrue phare du dernier mercato estival, Lucas Paqueta est l’un des acteurs majeurs du bon début de saison de l’ OL. Le milieu brésilien s’attend à vivre des émotions intenses avec Lyon à la fin de la saison.

Lucas Paqueta savoure son premier but avec l’ OL

Pour la première fois depuis 2008, l’Olympique lyonnais termine en tête du championnat en hiver. Il faut dire que cela est le résultat du recrutement opéré par la direction de l’ OL. Les recrues Karl Toko Ekambi (9 buts) et Tino Kadewere (7 buts) pèsent dans le succès du club rhodanien. Outre ces attaquants, le milieu Lucas Paqueta est également un des hommes en forme de Rudi Garcia. Le Brésilien recruté l’été dernier en provenance de l’AC Milan donne satisfaction. Pour la dernière contre le FC Nantes (victoire 3-0), l’ancien de Flamengo a débloqué son compteur avec son nouveau club. Un moment particulier pour l’international auriverde (13 sélections/2 buts). « Je suis très heureux et je ne peux trouver les mots pour éprouver ma joie. C’est un bonheur de marquer. J’avais hâte de marquer ce premier but. Je travaillais bien, je jouais bien, mais j’attendais ce but », a-t-il confié.

Le titre pour Lyon cette saison ?

Satisfait de ses prestations et celles de son équipe, Lucas Paqueta estime que Lyon peut croire au titre. Si le championnat est encore long, le milieu brésilien pense que si Lyon reste sur sa dynamique actuelle il peut mettre fin à l’hégémonie du PSG. « Nous sommes leaders, c’est un bonheur incomplet, le championnat n’est pas terminé. Il faut aller chercher la victoire pour chacun des prochains matchs », a déclaré l’ancien rossonero. Reste maintenant à garder le rythme. Au terme de la 17e journée, Lyon n’a concédé qu’une défaite et enregistré 6 matchs nuls. Les poulains de Rudi Garcia comptent toutefois le même nombre de points que Lille, co-leader du championnat.













