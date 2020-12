FC Nantes : La venue de Raymond Domenech mise à mal

Publié le 26 décembre 2020 à 14:20

Le FC Nantes s'est séparé de Christian Gourcuff qu'il devrait remplacer par Raymond Domenech. La désignation du technicien de 68 ans cause problème et les réactions de plus en plus virulentes de ses homologues, Mickaël Landreau en l'occurrence, en attestent.

FC Nantes : Mickaël Landreau charge le prochain coach du FCN

En effet, la venue de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur le banc du FC Nantes n’est pas bien vue. Président du syndicat des entraîneurs, il n’a cessé de critiquer les entraîneurs de plus de 65 ans, toujours en activité. Il s’était opposé à la signature de Claudio Ranieri au FC Nantes en 2017 pour son âge (69 ans aujourd’hui). Ironie de l’histoire, il est sur le point de rejoindre le même club à 68 ans, ce qui passe mal dans le milieu des entraîneurs français où il doit donner l'exemple pour son rôle président de leur syndicat.

Théoriquement, aucun entraîneur de plus de 65 ans ne doit exercer en France, une position soutenue par Raymond Domenech en personne ces dernières années. Des dérogations étant possibles, Claudio Ranieri avait dû bénéficier d’une en 2017 lors de sa signature au FCN. Raymond Domenech va avoir besoin d’une dérogation lui aussi pour signer dans le même club, ce qui révolte Mickaël Landreau, ancien portier de la même équipe, devenu entraîneur de football.

Mickaël Landreau a confié dans des propos rapportés par l’Équipe : « C'est irrationnel ce qui est en train de se passer. C'est le président de l'Unecatef. Il (Raymond Domenech) est normalement responsable des entraîneurs, il véhicule le fait de ne pas pouvoir exercer après 65 ans et le fait que six mois de contrat, il faut faire très attention à ça, car sinon c'est la magouille des présidents »

Raymond Domenech va-t-il rejoindre le banc du FC Nantes malgré ces critiques de ses homologues ?













Par Gary SLM