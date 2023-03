Publié par Dylan le 25 mars 2023 à 14:23

Recordman du nombre de matchs en Ligue 1, un ancien gardien du FC Nantes devrait entraîner une équipe amateure. Les discussions sont en bonne voie.

Décidément, le mercato des anciens du FC Nantes est animé. Après l'officialisation d'Oswaldo Vizcarrondo en tant que nouvel entraîneur de l'équipe féminine, la retraite de Christian Gourcuff ou encore les rumeurs de départ concernant Sergio Conceição au FC Porto, c'est une autre légende des Canaris qui fait parler d'elle : Mickaël Landreau. L'ex-portier est à la recherche d'un nouveau challenge après avoir entraîné le FC Lorient entre 2017 et 2019.

Le FC Nantes aurait pu le sonder pour remplacer éventuellement Antoine Kombouaré. Si le club des Bords de l'Erdre a réalisé une superbe aventure en Ligue Europa, en ne tombant qu'en seizièmes de finale contre la Juventus de Turin, le parcours en Ligue 1 est beaucoup plus chaotique. Les Canaris ne sont que quatorzièmes, et s'ils ont une avance confortable sur la zone rouge (7 points), ils n'ont plus aucun espoir de retrouver l'Europe via le championnat (20 points de retard sur la 5ème place). Seule la Coupe de France peut encore permettre au FCN de remplir cet objectif. De son côté, Landreau a déjà fait son choix.

FC Nantes : Mickaël Landreau va entraîner la réserve de l'USJA Carquefou

Selon les informations du journal L'Équipe, Mickaël Landreau va reprendre du service en Régional 2, du côté de l'USJA Carquefou. Un club autrefois connu pour avoir notamment éliminé l'Olympique de Marseille en Coupe de France, au stade des huitièmes de finale en 2008. Si l'épopée fut belle, l'histoire de l'USJA a pris une autre tournure. Après être parvenu à monter en National lors de la saison 2012-2013, le club paye son manque de moyens financiers et doit quitter la division en 2014. Il repartira en DH et connaîtra une nouvelle relégation en 2015, en Régional 2.

Depuis, le voisin du FC Nantes ne parvient plus à remonter. Mickaël Landreau s'est mis d'accord avec Carquefou pour prendre les rênes de l'équipe réserve en Régional 3. Il retrouverait notamment son ami et ancien joueur du FC Nantes Frédéric Da Rocha, en charge de l'équipe première. La Ligue des Pays de la Loire doit valider sa licence et son dossier, pour que son arrivée soit officielle.