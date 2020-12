Stade Rennais : Holveck s'exprime sur l'avenir de Stéphan

Publié le 23 décembre 2020 à 22:30

A l'issue de la victoire du Stade Rennaisface au FC Metz (1-0) pour le dernier match de l'année 2020, le président des Rouge et Noir, Nicolas Holveck, a évoqué, en conférence de presse, la première partie de saison bretonne et l'avenir de Clément Grenier et Julien Stéphan.

Un bilan positif pour le Stade Rennais

Nicolas Holveck, président du Stade Rennais : "On a démontré ce soir que le Stade Rennais était toujours là. Le repos entre Séville et Nice a fait le plus grand bien au groupe. Cela a permi de se vider les têtes. Julien Stéphan, son staff et les joueurs ont réussi sur le terrain. L'objectif était d'atteindre le top 5 fin 2020. Le mérite revient à Julien Stéphan, les joueurs ont montré qu'ils ne voulaient pas lâcher également. Cette première partie de championnat a été très dense et, physiquement et psychologiquement, les joueurs ont été présents jusqu'au bout."

Pas de débat autour de Clément Grenier

Nicolas Holveck sur Clément Grenier : "Clément Grenier a plus de temps de jeu depuis un mois et demi avec le Stade Rennais. Il est sous contrat jusqu'au 30 juin, il sera temps de penser à la suite jusqu'à la fin du championnat. Il sera avec nous jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas de débat."

Nicolas Holveck sur Julien Stéphan : "Julien fait partie intégrante du projet, il connait le club depuis si longtemps. C'est l'entraîneur parfait pour intégrer les jeunes du centre de formation, qui est peut-être la solution face aux problèmes liés aux droits TV. Julien connait le club de A à Z. Je n'ai jamais vu un entraîneur et un staff travailler autant.

La question de son départ ne s'est jamais posée. Avec lui, on échange tous les jours et on parle évidemment de l'avenir. On en parle tous les jours (rires). Je n'ai pas l'impression qu'il y soit opposer."

