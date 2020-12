Stade brestois : Lorenzi annonce la couleur pour le mercato

Publié le 27 décembre 2020 à 07:00

Actuel 11e de Ligue 1, le Stade brestois s’attend à accueillir du renfort lors du prochain mercato. Directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi a confirmé cette tendance.

La priorité du Stade brestois au mercato

Parti pour jouer le maintien cette année, le Stade brestois se tient à une bonne distance de la zone de relégation. Classé 11e après 17 journées de championnat, le SB29 compte 11 points d’avance sur le FC Lorient, barragiste. Alors qu’il semble parti pour réaliser son grand objectif de la saison, le club finistérien entend se renforcer cet hiver. Grégory Lorenzi a déjà identifié le poste à pourvoir au mercato. « Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là [au milieu]. La saison est longue, il y aura un enchaînement de matches, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile à ce poste », a indiqué le directeur sportif de Brest dans les colonnes de Ouest France.

Un prêt plutôt qu’un transfert définitif pour le SB29 ?

En quête d’un milieu de terrain, le Stade brestois devra faire avec des ressources financières limitées. Le SB29 entend ainsi opter pour un prêt comme l’a fait savoir le dirigeant brestois. « Trouver le joueur qui corresponde à ce qu’on veut n’est pas simple. Il y a toujours un temps d’adaptation et on veut quelqu’un de prêt et à même d’apporter une plus-value sportive à l’équipe. Dans le contexte actuel, on ne pourra investir. Ce sera donc un prêt, peut-être avec une option d’achat », a souligné Grégory Lorenzi. Ces derniers jours le nom du Lyonnais Jean Lucas a été associé à Brest. Le milieu brésilien dispose d’un bon de sortie cet hiver. Lyon souhaite prêter le joueur de 22 ans. Un dernier détail qui devrait ravir la direction du club finistérien.













Par Ange A.