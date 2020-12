OL Mercato: Une issue se précise en Ligue 1 pour Jean Lucas

Publié le 18 décembre 2020 à 23:00

L’ OL a inscrit Jean Lucas sur la liste des joueurs sur le départ cet hiver. Il n’a pas satisfait les attentes du staff technique de l’Olympique Lyonnais qui a décidé de se séparer de lui.

OL : Jean Lucas vers les Girondins de Bordeaux ?

Où va jouer Jean-Louis en 2021 ? À l' OL, au Brésil ou en dans un autre club de Ligue 1 ? Ces questions trouveront leurs réponses dans les prochains jours, lors du mercato hivernal qui ouvre officiellement le 2 janvier. Entre-temps, le joueur formé à Flamengo (Brésil) a été autorisé par l’Olympique Lyonnais à se trouver un autre club cet hiver. Mécontent en raison de son maigre temps de jeu avec l’équipe de Rudi Garcia, il doit discuter avec son agent afin d’évoquer son avenir en dehors de Lyon. L’Équipe confirme l’information de Téléfoot selon laquelle, Jean Lucas « va rentrer au Brésil dimanche pour discuter avec son agent ». Mais d'après le quotidien sportif, « il devrait être prêté en France après la trêve hivernale ». Bordeaux était intéressé par le profil du Brésilien l’été dernier et avait tenté de le recruter sous la forme d’un prêt, mais n’avait pas convaincu l’OL. Tout porte à croire, comme l’indique la source, que Bordeaux va revenir à la charge en janvier. « Les Girondins souffrent d'un effectif limité au milieu de terrain et le profil polyvalent de Jean Lucas, qui peut indifféremment jouer 6 et 8, pourrait leur faire du bien », indique le média.

Lucas Paqueta pousse Jean Lucas dehors

Jean Lucas a signé à l’Olympique Lyonnais le 25 juin 2019, à la suite de la nomination de Juninho au poste de directeur sportif et de Sylvinho comme entraîneur en mai 2019. Il a signé un contrat qui va jusqu’à juin 2024. En une saison et demie, le natif de Rio de Janeiro n’a pas réussi à s’imposer dans l’entre-jeu des Gones. Il a été barré par la forte concurrence d’ Houssem Aouar, finalement resté à Lyon, mais aussi de son compatriote Lucas Paqueta, transféré de l’AC Milan en septembre 2020. La cote du milieu relayeur de 22 ans recruté à 8 M€ à Flamengo est évaluée à près de 5 M€ sur le marché. Il a joué 23 matchs sous le maillot de l’OL, soit 6 seulement cette saison, pour 3 buts et une passe décisive.













Par ALEXIS