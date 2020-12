OL Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Depay

Publié le 27 décembre 2020 à 08:15

En fin de contrat à l’OL, Memphis Depay est annoncé au FC Barcelone depuis le dernier mercato. Mais Ronald Koeman, le coach du Barça, semble avoir une autre priorité pour l’hiver.

Memphis Depay parti pour finir avec Lyon ?

Capitaine de l’Olympique lyonnais, l’avenir de Memphis Depay reste flou avec le club rhodanien. Le contrat de l’attaquant néerlandais expire en juin. Malgré les approches de sa direction, le joueur de 26 ans ne semble pas disposé à prolonger son contrat avec le club rhodanien. Prétendant de longue date de l’ancien mancunien, le Barça est présenté comme le prochain club du Néerlandais. Mais il faudrait attendre la fin de la saison pour assister au départ de l’attaquant de Lyon. Comme le soulignent Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le FC Barcelone a une autre priorité pour le mercato d’hiver. Les journalistes de Sky Sport assurent que le club catalan va se concentrer sur la signature d’un renfort défensif. La direction des Blaugranas aurait déjà coché le nom d’Éric Garcia (Manchester City).

Un pari à 0€ risqué pour le Barça

Avec les échéances à venir, le FC Barcelone a besoin d’un nouveau défenseur central. Un renfort à ce poste est d’autant plus urgent que le Barça devra se passer de Gérard Piqué pendant quelques mois. Avec Samuel Umtiti plus au top, Ronald Koeman entend renforcer ce secteur. Raison pour laquelle le technicien néerlandais compte attendre avant de signer Depay, surtout qu’il faudra également du temps pour lui faire de la place. Seulement, en prenant le risque d’attendre, le Barça pourrait laisser filer le numéro 10 de Lyon. Celui-ci est également courtisé par plusieurs écuries européennes. Des intérêts de l’AC Milan et même du PSG sont souvent évoqués.













Par Ange A.