FC Nantes Mercato : Domenech, un ancien crie au scandale

Publié le 27 décembre 2020 à 09:00

La nomination de Raymond Domenech au FC Nantes suscite de vives réactions. Ancien du FCN, Nicolas Savinaud s’insurge contre ce nouveau choix surprenant de Waldemar Kita.

Kita prend cher après l’arrivée de Domenech

Depuis samedi, Raymond Domenech est le nouvel entraîneur du FC Nantes. Le technicien de 68 ans reprend du service après plus de 10 ans d’absence sur un banc. Le Lyonnais s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le FCN. Si Waldemar Kita se réjouit de cette nomination, celle-ci est loin de faire l’unanimité. Défenseur des Canaris entre 1995 et 2007, Nicolas Savinaud s’en est pris au président nantais. Pour lui, l’arrivée de l’ancien sélectionneur des Bleus est une nouvelle bévue de l’homme d’affaires franco-polonais. « C’est un peu surréaliste. Quand on connait Kita, on se dit que tout est possible. Il a habitué tout le monde a tellement de surprises [...] Kita est très détesté. Domenech n’a pas une plus grosse cote. Aujourd’hui, je pense que Kita est content : on parle plus de Domenech que de lui, même si c’est lui qui est allé le chercher », a lâché l’ancien défenseur nantais sur RMC Sport.

Kita, une épine pour le FCN ?

Pour Nicolas Savinaud, le FC Nantes est à la ramasse depuis l’arrivée de Waldemar Kita. Celui-ci s’étant davantage illustré par ses frasques que son projet sportif. « Malheureusement, il renvoie une image désastreuse. Aujourd’hui, il n’y a pas un coach compétent qui viendra à Nantes tant qu’il sera là […] Maintenant, tout ce qui se passe autour du terrain fait parler du FC Nantes. Kita n’a pas de projet sportif depuis une dizaine d’années », a souligné l’ancien défenseur.













Par Ange A.