RC Lens Mercato : Une belle plus-value arrive pour les Lensois

Publié le 28 décembre 2020 à 11:30

Le RC Lens attire l'attention grâce à son début de saison réussie en Ligue 1. Le promu est septième du championnat avec un match en retard à jouer contre l'OM, seulement un point devant. Mais de grands clubs européens se penchent sur l'effectif lensois en vue du mercato hivernal qui ouvre dans quelques jours.

Les yeux de l'Europe se tournent vers le RC Lens

Le RC Lens épate en cette première partie de saison. Le promu, tombeur notamment du PSG à Bollaert (1-0), pointe à une très belle septième place de Ligue 1 après 16 matches. Les Lensois ont fini l'année 2020 sur une excellente note en s'imposant face au Stade Brestois et peuvent placer de jolies ambitions pour la suite de l'exercice. "Il va falloir garder notre qualité de travail, ce qui fait notre force sur l’intensité, a préconisé Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or. Il faut garder l’un des points essentiels, c’est-à-dire l’état d’esprit des joueurs. Ce sera compliqué d’avoir ce ratio de points, mais peu importe. Le plus important sera de rester dans nos valeurs et le jeu que l’on produit." Pour cela, les Lensois peuvent s'appuyer sur un effectif solide, où brille notamment Gaël Kakuta. Mais il n'est pas le seul à faire forte impression cette saison du côté du RC Lens.

Un défenseur vers la Premier League ?

Selon les informations de RMC et de son journaliste Sacha Tavolieri, Manchester United lorgnerait Facundo Medina, le défenseur argentin du RC Lens. Il ne s'agirait pour le moment que d'une prise de renseignements par les Red Devils, à la recherche d'un défenseur central. Arrivé cet été pour 3,5 millions d'euros du CA Talleres, Facundo Medina impressionne depuis le début de saison, au point d'avoir été appelé avec la sélection argentine en octobre. À 21 ans, sa cote ne fait que grimper en flèche, lui qui vaudrait désormais 8 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Mais le RC Lens ne compte évidemment pas céder son néo-international si facilement et pourrait demander une grosse somme à Manchester United pour accepter de se séparer de son défenseur, qui a pris part à 11 rencontres cette saison et a marqué un but. Quoi qu'il en soit, les Lensois tiennent là une belle plus-value à venir avec Facundo Medina.













Par Matthieu