RC Lens : Des nouvelles de Gaël Kakuta, OM - RCL reporté

Publié le 21 décembre 2020 à 13:45

Gaël Kakuta est sorti du terrain lors de la défaite du RC Lens face au FC Metz (2-0). Franck Haise a donné des nouvelles du meneur de jeu du Racing Club, avant le match contre le Stade Brestois, mercredi (19h), au stade Bollaert.

RC Lens : Gaël Kakuta n'a « pas grand-chose a priori »

Touché contre le FC Metz, Gaël Kakuta avait quitté ses coéquipiers à la 74e minute, cédant sa place à Corentin Jean. Sera-t-il disponible pour la réception du Stade Brestois, ce mercredi (19h), lors de la 17e journée de Ligue 1 ? Franck Haise a répondu à la question ce lundi. « A priori, ce n’est pas grand-chose » a-t-il indiqué dans des propos rapportés par allez-lensois. En effet, l’ailier des Lensois a été légèrement touché à la cheville. C’est pour le préserver que l’entraîneur du club promu en Ligue 1 l’a fait sortir.

À un peu plus de quarante-huit heures du match contre les Brestois, Gaël Kakuta est incertain. Il reste suspendu aux résultats des examens médicaux complémentaires pour être situé sur la gravité du coup reçu. L’ancien joueur d’Amiens SC est l’actuel meilleur buteur du RC Lens. Auteur de 7 buts pour 3 passes décisives en 15 apparitions, l’international congolais est un joueur important des Sang et Or . Et Franck Haise compte sur lui pour le dernier match de Ligue 1, avant la trêve hivernale.

OM - RC Lens reporté

Reprogrammé initialement le 3 janvier 2021, le match entre l'OM contre le Racing Club de Lens est à nouveau reporté. Il se jouera finalement le mercredi 20 janvier. « Suite à l'aménagement du calendrier général de la Ligue 1 Uber Eats par le Conseil d'Administration de la LFP et afin que toutes les équipes bénéficient de la même période de repos durant la trêve hivernale, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer la rencontre Olympique de Marseille - RC Lens (9e journée de Ligue 1 Uber Eats) le mercredi 20 janvier 2021 à 21h », informe la LFP dans son communiqué.













Par ALEXIS