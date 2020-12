RC Lens : Franck Haise apprécie la place du promu en Ligue 1

Publié le 24 décembre 2020 à 11:15

Le RC Lens a bouclé la première partie de la saison par une victoire sur le Stade Brestois à Bollaert (2-1). Franck Haise se dit satisfait de ce succès et apprécie le bilan de son équipe.

RC Lens : Franck Haise se réjouit de la 7e place

Le RC Lens est 7e de Ligue 1 avec 27 points engrangés en 16 matchs disputés. De plus, le club promu en Ligue 1 a un match en retard contre l’OM, reprogrammé le 20 janvier 2021. Franck Haise s’est dit satisfait de cette première moitié de la saison 2020-2021. « C’est une belle année 2020 pour le RC Lens, pour ses supporters. On a conclu cette année de belles manières. Peu de promus se donnent un tableau de marche à 27 points en 16 matchs. C’est évidemment au-dessus de notre tableau de marche », a-t-il confié à l’issue du succès sur les Brestois, lors de la 17e journée.

L’entraîneur du Racing Club s’est également projeté sur la deuxième partie du championnat. « Il faudra commencer 2021 avec beaucoup d’exigences », a-t-il demandé. « Il va falloir garder notre qualité de travail, ce qui fait notre force sur l’intensité. Il faut garder l’un des points essentiels, c’est-à-dire l’état d’esprit des joueurs. Ce sera compliqué d’avoir ce ratio de points, mais peu importe. Le plus important sera de rester dans nos valeurs et le jeu que l’on produit », a déclaré Franck Haise.

Le Racing Club a blindé ses arrières et vise le haut

Le RC Lens s’est mis suffisamment à l’abri lors de la première phase de la saison. Il compte 15 points d’avance sur les trois clubs dans la zone rouge : le FC Lorient, le Dijon FCO et le Nîmes Olympique (12 points chacun). Les Lensois restent également dans les roues des clubs dans le peloton de tête. Ils ont respectivement 8 points de moins que le PSG (3e) et 9 de moins sur le LOSC (2e) et l’OL (leader). Grâce à son match en moins, le RC Lens peut regarder vers le haut du tableau en 2021.













Par ALEXIS