Ex-PSG Mercato : Jesé à Fenerbahçe ? la réponse de son agent

Publié le 28 décembre 2020 à 22:20

Le PSG a résilié le contrat de Jesé Rodriguez début décembre 2020. Il est donc libre de signer avec le club de son choix cet hiver. Et la rumeur du marché annonce l’attaquant vers Fenerbahçe, en Turquie. L’agent du joueur espagnol a réagi en faisant une mise au point sur le futur de son poulain.

Ex-PSG : l'agent de Jesé dément la rumeur Fenerbahçe

Viré du PSG où il a très peu joué en quatre saisons et demie, Jesé Rodriguez va pouvoir se relancer avec le club de son choix cet hiver. Il devrait avoir de nombreuses propositions pour son statut très favorable de joueur libre. Ses courtisans n’auront donc pas à payer d’indemnité de transfert. À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, le polyvalent joueur offensif est envoyé sur les tablettes du Fenerbahçe. Une rumeur démentie par son agent. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai eu aucun contact avec le Fenerbahçe, ni avec aucune autre équipe turque », a fait savoir Ginés Carvajal dans le quotidien sportif AS.

Il existe cependant des pistes pour Jesé Rodriguez en Major League Soccer, aux États-Unis, et dans son pays natal, selon son représentant. « Actuellement, on négocie avec des clubs pour Jesé. L'un d'eux est en MLS. Jouer aux États-Unis est une option pour lui. Je parle aussi avec des clubs en Espagne, et avec un autre club dans un autre pays européen », a révélé de représentant du tout nouveau ex-attaquant du Paris Saint-Germain.

Jesé Rodriguez, un vrai flop au Paris SG

Jesé Rodriguez (27 ans) avait un contrat avec le PSG qui courait jusqu'au 30 juin 2021 avant sa rupture le 6 décembre 2020 d'un commun accord. Il avait débarqué à Paris en août 2016 en provenance du Real Madrid contre un gros chèque de 25 M€. Mais dès sa première saison sous le maillot des Rouge et Bleu, il s'était montré loin des attentes des dirigeants. C’est d’ailleurs ce qui justifie les nombreux prêts successifs du joueur à Las Palmas (2017), à Stoke City (2017-2018), au Betis Séville (2018-2019) et au Sporting Club Portugal (2019-2020). En un peu plus de 4 ans de bail au PSG, il a disputé 18 matchs pour 2 buts inscrits. Le joueur formé chez les Merengues a joué 2 bouts de matchs, soit seulement 22 minutes de jeu en 2020, avant la résiliation de son contrat.













Par ALEXIS