PSG Mercato : Nouveau gros coup dur pour Keylor Navas !

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 01:07

Mécontent de sa situation avec Christophe Galtier, Keylor Navas veut quitter le PSG cet hiver. Mais les choses ne sont pas aussi faciles pour le portier de 36 ans.

Désormais barré par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas n’est plus qu’un simple numéro 2 derrière le gardien de but italien. Un nouveau statut qui ne plaît guère à l’ancien portier du Real Madrid. Un départ a donc été logiquement annoncé pour l’international costaricien, mais Navas pourrait être bien obligé de patienter au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison en cours.

En effet, s’il dispose bien d’un bon de sortie pour cet hiver, le million d’euros qu’il perçoit mensuellement à Paris refroidirait les clubs qui se sont renseignés à son sujet. Mieux, un prêt semblait la seule option plausible pour lui permettre d’aller se relancer ailleurs dans la seconde moitié de saison, mais le club de la capitale n’est plus autorisé à utiliser cette option.

En effet, le Paris SG ne peut plus prêté de joueurs cette saison, car les Rouge et Bleu ont déjà huit joueurs envoyés dans d’autres clubs sous cette même forme, alors que la FIFA limite le nombre de prêts à huit. À l’instar de Pablo Sarabia, qui est sur le point de rejoindre Wolverhampton, Keylor Navas sera vendu ou restera au PSG jusqu’au prochain mercato estival. Sauf si un club turc, qui vient de toquer à la porte de Luis Campos, décide de le récupérer d’ici le 31 janvier et la fermeture du mercato hivernal.

PSG Mercato : Keylor Navas en route pour Fenerbahce ?

À en croire L’Équipe, même si plusieurs clubs se sont renseignés ces derniers jours, il n’existe aucun début de négociations pour le moment concernant un possible transfert de Keylor Navas. De son côté, le Paris Saint-Germain ne serait pas contre un départ de son numéro 1 afin d'économiser l’un des plus gros salaires du vestiaire. La solution pourrait venir de la Turquie.

En effet, d’après les renseignements obtenus par le média Fanatik, Fenerbahce se serait rapproché de Luis Campos pour avoir des renseignements sur Navas. Une première réunion avec le conseiller football du club de la capitale française devrait avoir lieu dans les prochains jours. Toujours selon la même source, Jorge Jesus, l’entraîneur de Fenerbahce, aurait expressément réclamé l’arrivée d’un nouveau gardien en janvier et aurait jeté son dévolu sur le natif de San Isidro de El General, encore lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024.