OM Mercato : La concurrence s’agrandit autour de Miguel Crespo !

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2022 à 21:33

Séduit par le profil de Miguel Crespo, l’ OM commence à pousser ses pions en vue de son transfert. Mais les Marseillais ne sont pas seuls sur ce coup.

Les lignes bougent du côté de l’ OM. Malgré la trêve internationale occasionnée par la Coupe du monde au Qatar, les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent déjà sur leur prochain recrutement, d’autant plus que le mercato hivernal approche à grands pas. Éliminés de toutes compétitions, les Marseillais comptent profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer leurs postes défaillants, à commenter par l’entrejeu.

Le président Pablo Longoria a lui-même confirmé cette tendance, en assurant que l’ OM devra recruter un nouveau milieu offensif cet hive afin de compenser la longue absence d’Amine Harit (blessé) et anticiper par la même occasion le probable départ de Gerson. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens. Et l’une d’entre elles mènerait à Miguel Crespo (26 ans). La presse turque assurait récemment que la direction de l’ OM avait manifesté un intérêt pressant pour le milieu de terrain franco-portugais de Fenerbahçe.

OM Mercato : Deux nouveaux prétendants foncent sur Miguel Crespo

Les dirigeants marseillais auraient approché leurs homologues stambouliotes afin de se renseigner sur la disponibilité du joueur. Cette approche marseillaise n’a visiblement pas été repoussée par Fenerbahçe. Sauf que l’ OM devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier. En effet, le compte Twitter MSV Foot assure que deux nouveaux prétendants et non des moindres viennent de s’immiscer dans la course à la signature pour Miguel Crespo. Le FC Séville de Jorge Sampaoli et le Borussia Dortmund serait aussi sur les traces de l’ancien joueur de Braga.

En quête d’un nouveau milieu de terrain et après avoir refusé de payer les 20 M€ pour Gerson, le club andalou se rabat ainsi sur une piste de l’ OM. Tandis que la formation allemande semble déterminée à formuler une première offre pour tuer toute concurrence dans ce dossier. Cette future proposition du BVB 04 sera-t-elle suffisante pour arracher la signature de Miguel Crespo ? Tout reste encore possible dans ce dossier...