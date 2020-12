Ex-OM : Bayern Munich, Bouna Sarr a un autre rêve

Publié le 28 décembre 2020 à 21:49

Bouna Sarr, l'ancien latéral droit de l' OM, a fait part du "deuxième rêve" qu'il a en tête après avoir réalisé le premier cet été en signant au Bayern Munich. Il s’est longuement exprimé sur les médias du club bavarois.

En passant de l'OM au Bayern, Sarr a accompli "un rêve"

Transféré de l'Olympique de Marseille au Bayern Munich contre 10 M€ en fin du mercato estival, Bouna Sarr a franchi un vrai palier, réalisant au passage un de ses plus grands "rêves". Le joueur formé au FC Metz, qui a pris part à 8 matchs du Rekordmeister cette saison, espérait de longue date signer un jour au club allemand. "Je pense que ce transfert m'aide, car chaque séance d'entraînement me rend plus fort et le club, dans son ensemble, est très motivé", a confié Bouna Sarr.

Objectif Euro pour Bouna Sarr ?

En concurrence avec Benjamin Pavard au Bayern, il a pour objectif à court terme de séduire Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de France. Avec l'Euro en ligne de mire, le défenseur qui fêtera ses 29 ans compte bien impressionner le sélectionneur français. "L’Euro, ce serait le maximum. C'est à moi de me mettre en évidence aux yeux de notre entraîneur national Didier Deschamps pour qu'il ne puisse pas me laisser de côté. Après mon transfert au Bayern, ce serait le prochain rêve de toute une vie qui se réaliserait" a déclaré le Lyonnais de naissance, qui pense être sur la bonne voie.

"J'ai été convoqué cet été, mais je n'ai pas pu être là à cause d'une blessure. Je n'abandonnerai pas et travaillerai jour après jour pour", a-t-il assuré.













Par Clément