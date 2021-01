OM Mercato : Le club revient à la charge pour un latéral droit

Publié le 04 janvier 2021 à 13:15

A la recherche d'un défenseur droit depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l'OM n'est toujours pas parvenu à lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Une situation de repli est alors réactivée pour le club phocéen, qui pourrait ainsi trouver son bonheur en Ligue 1.

Le dossier du latéral droit à l'OM

Cinquièmes de Ligue 1 à la trêve, la situation est tendue sur la Canebière. Auteur d'un mercato estival à peine satisfaisant, l'OM aura cependant à coeur de se rattraper cet hiver malgré une marge de manoeuvre plus que légere. Alors que les Marseillais devraient s'activer pour pallier à leurs manques sur le front de l'attaque, le club des Bouches-du-Rhône devrait également s'activer pour trouver un nouvel arrière droit. Depuis le départ de Bouna Sarr cet été du côté du Bayern Munich, le seul latéral droit de l'effectif d'André Villas-Boas est Hiroki Sakai et les Marseillais ont longtemps été à la recherche d'un concurrent au vieillisant japonais.

Pablo Longoria veut Fabien Centonze

Depuis que la piste menant à Joakim Maelhe est morte depuis le départ du joueur danois vers l'Atalanta Bergame, les Olympiens s'activent à trouver une situation de repli et aurait coché le nom de Fabien Centonze. Le joueur du FC Metz était déjà une cible du club de Frank McCourt cet été et faisait office de joker dans le dossier Maelhe. Selon La Provence, Pablo Longoria aurait réactivé la piste manant à l'ancien lensois et dont le contrat court jusqu'en juin 2024 avec les Grenats. Homme fort du FC Metz de Frédéric Antonetti, le natif de Voiron n'a raté qu'u seul match de Ligue 1 et s'impose comme un défenseur fiable de notre championnat.

Une piste intéressante pour l'OM mais qui soulève quelques interrogations. Les Marseillais auront-ils la marge de manoeuvre financière pour conclure le dossier Centonze, qui est estimé à cinq millions d'euros ? D'autre part, est-ce intéressant pour Marseille de se positionner sur un joueur pointé comme étant qu'un simple joker plutôt que de se positionner sur des dossiers plus importants ? Autant de questions qui mettent à mal cette piste pourtant bien crédible.













Par Chemssdine