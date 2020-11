OM Mercato : Le Bavarois Bouna Sarr évoque déjà un retour

Publié le 19 novembre 2020 à 13:05

Parti au Bayern Munich le dernier jour du mercato estival, Bouna Sarr n’exclut pas l’idée de retourner un jour à l’ OM si l’occasion lui est donnée.

Bouna Sarr nostalgique de l’ OM et de ses supporters

Après 5 saisons de présence à l’ OM, Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich cet été. À 28 ans, le Franco-Guinéen découvre un club de très grande dimension, où les places pour la titularisation sont l’objet d’une rude concurrence. Mais l'ancien Phocéen est déterminé à rivaliser avec son concurrent direct, Benjamin Pavard. Pour son intégration de plus en plus aboutie, l’ancien Olympien a même déjà reçu les félicitations de Hansi Flick, entraîneur du Bayern Munich. Il n’empêche, Bouna Sarr porte toujours l’ OM dans son coeur et il n’écarte pas la possibilité de retourner un jour dans ce club. « Bien sûr ! Pourquoi pas ? C'est un club dans lequel je me sentais bien. J'ai réussi à franchir les paliers. Même avec les supporters, qui ne sont pas toujours indulgents mais aiment ce club. D'ailleurs, ils me manquent... Tout peut se passer. J'ai 28 ans et encore beaucoup d'années devant moi. On verra », a déclaré le natif de Lyon au micro de Téléfoot.

Quel bilan pour Bouna Sarr ?

Arrivé du FC Metz à l' OM en 2015, Bouna Sarr avait été formé au poste d'ailier droit. Le poste étant déjà saturé à l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia l'a convaincu d'accepter une reconversion au poste de latéral droit. À ce poste, l'ancien Messin s'est vite fait remarquer, mais c'est finalement le Bayern Munich qui l'a signé pour 4 ans. Si son transfert a surpris plusieurs observateurs, l'ex-Marseillais ne s'en tire pas mal pour ses débuts. D'ailleurs, il aurait pu être avec l'équipe de France ce mois de novembre pour la première fois de sa carrière, s'il ne s'était pas blessé. Mais un retour rapide de Bouna Sarr à l' OM apportera forcément de l'eau au moulin de ses détracteurs…













Par JOËL