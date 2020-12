PSG Mercato : Paul Pogba pourrait venir pour une bouchée de pain !

Publié le 29 décembre 2020 à 12:15

Ayant clairement des volontés de départ et ne rentrant plus vraiment dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba aurait apparemment quartier libre en janvier. En effet, Manchester United se serait résigné à le vendre et de nomreux courtisans, dont le PSG, se bousculent au portillon.

Un départ de Pogba semble inévitable

Le divorce entre Manchester United et Paul Pogba était déjà consomée depuis des mois. Les déclarations incendiaires de l'agent du milieu français, Mino Raiola, ne faisait que mettre le feu aux poudres il y a quelques semaines : "C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato." Malgré les démentis de Paul Pogba, la vérité semblait plus proche de l'agent italien que de son client. Paulo Paginini, journaliste pour le média italien RAI, annonce aujourd'hui que le club anglais semble s'être raisonné et accepterait un transfert de Pogba dès janvier pour une somme allant de 55 à 60 millions d'euros.

Le PSG fera face à une forte concurrence

Le champion du monde en 2018 sera donc accessible pour une bouchée de pain au vue de son talent et de son potentiel encore grand alors que l'ancien havrais n'a que 27 ans. Le PSG est un courtisan de longue date et pourrait vite sauter sur l'occasion. C'est également le cas du Real Madrid, qui est à la recherche active d'un milieu de terrain et dont le coach Zinedine Zidane est un grand fan de la Pioche qui avait essayé de le faire venir à l'été dernier. Mais le plus grand concurrent du PSG sur le dossier et l'ancien club du joueur, la Juventus Turin. Le club piémontais avait, selon le Daily Mirror, l'intention de demander un prêt de Pogba cet hiver. Suite à cette nouvelle, la Vieille Dame compte prendre so temps et compterait sur le soutien de Mino Raiola pour rapatrier l'ancien chouchou de l'Allianz Stadium. Le PSG garde néanmoins toutes ses chances et pourrait jouer sur les bonnes relations dont disposent le club parisien avec Manchester United pour doubler tout le monde.













Par Chemssdine