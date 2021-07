PSG Mercato : Revirement spectaculaire pour Paul Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2021 à 07:58

Annoncé proche du PSG durant ce mercato estival, Paul Pogba est encore un joueur de Manchester United. Aux dernières nouvelles, l’avenir du milieu de terrain français pourrait réserver une énorme surprise.

Réunion au sommet pour Paul Pogba

Ce mercredi, le journal The Telegraph a fait le point sur le dossier Paul Pogba. Le média britannique assure ainsi que « Pogba qui n’a pas encore montré de signe d’une prolongation de contrat est le joueur le plus probable pour obtenir une belle vente. Le PSG pense à une approche officielle pour le milieu français, qui est dans la dernière année de son contrat et pourrait rapporter jusqu’à 50 millions d’euros. »

La publication anglaise explique notamment que Leonardo surveille la situation de la Pioche, mais hésite encore à savoir tenter de le recruter dès cet été ou attendre de le récupérer gratuitement dans un an, si Manchester United ne parvient pas à le convaincre de prolonger jusque là. Toutefois, le Paris Saint-Germain semble désormais se poser des questions sur l’opportunité de réaliser cette opération cet été.

Paul Pogba au PSG en 2022 ?

En effet, le média anglais indique que malgré des contacts réguliers et avancés avec l’entourage du joueur de 28 ans afin de prendre la température, le directeur sportif parisien n'a pas encore établi de contact avec son homologue des Red Devils afin de formuler une offre concrète. Mais d’après les renseignements de RMC Sport cela pourrait arriver dans les jours prochains.

La source révèle qu’en réalité le Paris SG surveille bien la situation de Paul Pogba, mais n'a pas encore tranché sur sa stratégie d'attaque : tenter de le recruter dès cet été ou attendre de le récupérer gratuitement dans un an si Manchester United n’est pas parvenu à lui faire signer un nouveau bail. Tout compte fait, le clan Pogba a rendez-vous prochainement avec la direction de Manchester United pour évoquer son avenir. Affaire à suivre donc…