ASSE Mercato : Le beau plan B des Verts si Saliba ne vient pas

Publié le 22 décembre 2020 à 12:30

L'ASSE souhaite ardemment rapatrier son ancien défenseur central, William Saliba, au mercato d'hiver en prêt d'Arsenal. Mais la concurrence va être rude pour convaincre le jeune joueur et les dirigeants des Verts n'ont pas l'intention d'attendre un éventuel échec des négociations pour se pencher sur d'autres pistes pour renforcer leur secteur défensif.

Saliba attendu, mais un plan de secours solide

Les choses se précisent rapidement pour William Saliba. L'ancien défenseur de l'ASSE est à la peine à Arsenal, où il n'a toujours pas jouer en équipe première et ne semble pas entrer dans les plans de Mikel Arteta. "Le représentant légal de Saliba se rendra cette semaine à Londres pour rencontre les dirigeants d'Arsenal", a révélé L'Equipe, où il sera question de "l'avenir immédiat de l'ancien défenseur central. Le board d'Arsenal ne le lui aurait pas encore dit, ni mis la pression, pour qu'il reparte en prêt. Il s'agit tout de même de la tendance du moment". Mais l'ASSE n'est pas la seule sur le coup et tente d'anticiper un prêt de Saliba en Angleterre. Ainsi, les recruteurs des Verts réfléchissent aux meilleures options à bas coût, les finances du club ne permettant pas d'aligner plusieurs millions au mercato hivernal.

L'ASSE réactive une piste du mercato estival

Ainsi, selon les informations de Sainté Inside, l'ASSE aurait réactivé la piste Samy Mmaee. Le défenseur marocain de Saint-Trond avait déjà été pisté à la fin du mercato estival. "Il y a eu contact avec Saint-Etienne, mais c'était à la dernière minute du mercato, avait révélé le joueur de 24 ans au cours d'un entretien donné au journaliste Hanif Berkane. C'était compliqué et ils (Saint-Etienne et Saint-Trond, ndlr) n'ont pas réussi à finaliser tout ça à temps. C'est peut-être un mal pour un bien. Je voulais quitter Saint-Trond en faisant les choses bien, proprement et sans précipitation. Peut-être que si le mercato avait duré un jour de plus, j'aurais signé. Cela ne s'est pas joué à grand-chose." L'occasion pourrait donc se représenter très rapidement pour l'ASSE et Samy Mmaee. "L'international marocain figure sur la liste des Stéphanois. Il intéresse d'autres clubs de L1. En fin de contrat en juin 2021, son club pourrait faciliter son départ", a écrit Sainté Inside. Une piste à moindre coût, puisque Mmaee est estimé à moins d'un million d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.













Par Matthieu