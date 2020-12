ASSE Mercato : Signature attendue pour un attaquant à Sainté

Publié le 29 décembre 2020 à 09:15

L'ASSE semble enfin avoir trouvé son attaquant pour la deuxième partie de saison. Si Claude Puel avait récemment expliqué qu'il comptait sur les joueurs offensifs qu'il avait déjà dans son effectif, il semblerait que les Verts aient finalement craqué sur une cible qu'ils pistent depuis plusieurs semaines.

L'ASSE trouve enfin son attaquant

Claude Puel avait dans un premier temps émis des doutes sur l'intérêt de recruter au mercato hivernal. Il a finalement concédé que l'ASSE avait besoin de renforts. "Comme tous les clubs l'AS Saint-Etienne est dans une situation compliquée, a expliqué le coach des Verts. On verra ce qu'on peut faire et ce qui se présentera. Bien sûr qu'on aimerait apporter un plus. Depuis que je suis à l'ASSE, je n'ai jamais pu recruter. Je ne peux pas considérer que Maçon en National ou Neyou en réserve de Braga soient des recrutements conséquents. Je n'ai jamais pu être actif et je ne sais pas si on pourra l'être sur ce mercato. On verra si le père Noël est sympa..." En tout cas, il semble avoir trouvé dans sa hôte l'attaquant qui convient aux Stéphanois, après avoir étudié plusieurs pistes, dont celles d'Islam Slimani ou encore de Nicolas de Préville.

Zamalek convaincu par l'ASSE

C'est l'attaquant de Zamalek, en Egypte, qui a fini par convaincre les dirigeants de l'ASSE. Il ne leur restait plus qu'à trouver un accord avec le club égyptien pour Mostafa Mohamed, jeune buteur (23 ans) porteur d'espoir. Selon le journaliste Frédéric Nkeuna, "Zamalek a rejeté l'offre de l’AS Saint-Etienne (3,5 millions d'euros) pour acquérir l'avant-centre des Pharaons d'Egypte Mostafa Mohamed. Une offre de 5 millions d'euros serait néanmoins suffisante". L'ASSE semble avoir déposé cette offre, selon le journal local Eltalta. Le Zamalek aurait donné son accord à l'ASSE pour Mostafa Mohamed. Le club forézien a rallongé son offre, incluant un pourcentage à la revente destiné au club vendeur. Le média précise que Zamalek ne souhaitait pas bloquer son joueur, qui avait décidé de se lancer dans un bras de fer avec ses dirigeants. SI l'information d'Eltalta est exacte, Mostafa Mohamed devrait donc rejoindre l'ASSE dans les prochains jours.













Par Matthieu