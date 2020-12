ASSE Mercato : Appel du pied de l'attaquant Grégoire Defrel ?

Publié le 29 décembre 2020 à 18:45

Cible de longue date de l'ASSE, Grégoire Defrel n’exclut pas de jouer un jour en Ligue 1. Après onze ans en Italie et sept saisons consécutives en Serie A, il souhaite jouer en France, son pays natal où il n’a jamais évolué. Interrogé par Foot Mercato sur l’intérêt de l’AS Saint-Étienne, l’attaquant de 29 ans a confirmé des contacts qui n’ont pas abouti à un transfert.

ASSE : Grégoire Defrel confirme des touches avec les Verts

L'ASSE a tenté à plusieurs reprises de s’attacher les services de Grégoire Defrel, un avant-centre qui évolue en Italie depuis 2011. Dernièrement, il était l’une des pistes pour remplacer Robert Beric parti au Chicago Fire en MSL aux États unis. En quête d’un buteur cet hiver, l’AS Saint-Étienne pourrait relancer la piste menant à l’attaquant de l’US Sassuolo. Et ce dernier ne cache pas son désir de jouer en Ligue 1 pour la première fois. « Est-ce que jouer en Ligue 1 est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous y pensez ? Bien sûr, c’est le championnat que je regarde le plus depuis tout petit », a répondu Grégoire Defrel dans l’entretien avec FM. « J’ai eu la possibilité de venir en Ligue 1 tout au long de ma carrière. Plusieurs clubs m’ont appelé, mais j’ai préféré jusqu’à présent rester en Italie. Mais en tout cas, pour terminer, ça me plairait bien de revenir en France », a-t-il annoncé, avant d’évoquer la touche avec l'ASSE. « Plusieurs fois, ils (les Verts) m’ont appelé durant ma carrière. J’ai eu l’occasion de discuter avec l’entraîneur, le directeur sportif, et il y avait alors une vraie possibilité de rejoindre Saint-Étienne. Mais comme je disais avant, j’ai préféré rester en Italie », a expliqué Grégoire Defrel.

L'AS Saint-Étienne passé près du transfert de Defrel en 2015

Pour mémoire, l'ASSE avait été proche de signer l’attaquant natif de Meudon (Hauts-de-Seine) en 2015, sous l’ère Christophe Galtier, selon David Wantier, ex-responsable du recrutement chez les Stéphanois. « On avait essayé de prendre Grégoire Defrel. Il était en dehors de tous les radars. Mais c’était compliqué, car il appartenait à 50% à Parme, qui était en liquidation judiciaire. On était les premiers, mais les questions administratives n’ont pas permis de concrétiser et il est parti à Sassuolo pour 7 M€ », avait-il expliqué dans But Football Club, en décembre 2016. À noter que le joueur de 29 ans est sous contrat avec le club de la province de Modène jusqu’à fin juin 2024. Son tarif est estimé à 7,5 M€. Il avait passé deux saisons (2015-2017) à Sassuolo avant d'y revenir en septembre 2020, après la Roma.













Par ALEXIS