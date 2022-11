ASSE Mercato : Un taulier de Saint-Etienne rebondit à Auxerre

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 15:09

Un recruteur de l’ ASSE rebondit à Auxerre, deux ans après son départ de Saint-Etienne. Il va conseiller le club promu dans son recrutement.

En restructuration après le départ de Jean-Marc Furlan, l’AJ Auxerre récupère David Wantier, ancien patron du recrutement à l’ ASSE. « Dans le cadre de la refondation de son organisation, l'AJA va s'appuyer, dans le recrutement, sur l'ancien Stéphanois », comme le révèle L’Équipe. Le club bourguignon renouvelle en effet sa cellule de recrutement et compte sur l’expérience de David Wantier pour ce faire. Il endossera dans un premier temps un rôle de conseiller sur les questions de recrutement à l'AJ Auxerre, selon le quotidien sportif. L’agent de joueurs a passé cinq ans à l’AS Saint-Etienne. Il était d’abord recruteur pour le club ligérien, avant de devenir le patron de la cellule de recrutement. Il a collaboré notamment avec Christophe Galtier et Jean-Louis Gasset entre 2015 et 2020.

ASSE Mercato : Les traces de David Wantier à Saint-Etienne

Agent de joueurs, David Wantier a un carnet d’adresses bien fourni, qu’il a mis au service de l’ ASSE. En collaboration avec Jean-Louis Gasset, il avait réussi à renforcer les Verts, menacés de relégation, en janvier 2018. Les internationaux Yann M'Vila, Mathieu Debuchy, Neven Subotic ou encore Wahbi Khazri avaient rejoint l’équipe de Gasset, avec comme mission, le maintien. Une récompense obtenue à l’issue de la saison 2017-2018. David Wantier a été licencié de la direction de la cellule de recrutement de l’ ASSE début 2020, soit quelques jours après l’arrivée de Claude Puel, nommé entraîneur principal et manager du club en décembre 2019.

Les ventes de William Saliba à Arsenal (25 M€) et de Wesley Fofana à Leicester City (40 M€) sont à mettre à son actif. En dehors de ces faits d’armes, David Wantier a aussi réalisé des recrutements ratés. Ce fut le cas avec Oussama Tannane, Alexandros Katranis, Loïs Diony, Jorge Fernando Barbosa Intima, Assane Diousse, Léo Lacroix, Gabriel Silva, Yvan Maçon, Yohan Cabaye, Sergi Palencia ou encore Zaydou Youssouf.