ASSE Mercato : Les détails sur cette opération à 450 000€

Publié par Ange A. le 14 novembre 2021 à 07:49

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l’ ASSE, David Wantier est revenu sur le recrutement de l’ère Puel en janvier 2020.

Wantier livre les coulisses d’une signature à l’ ASSE

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne depuis octobre 2019, Claude Puel a mis les jeunes au cœur de son projet. S’il a lancé quelques joueurs formés à l’ ASSE, le successeur de Ghislain Printant est également allé recruter ailleurs pour renforcer ses rangs. Ancien responsable de la cellule de recrutement des Verts, David Wantier vent de lvrer ls coulisses sur l’une des premières jeunes recrues de l’entraîneur stéphanois. Il s’agit du transfert d’Yvann Maçon en provenance de l’USL Dunkerque en janvier 2020. Une opération qui aurait coûté 450 000 euros au club ligérien selon les informations révélées par La Voix du Nord. L’ancien dirigeant stéphanois révèle notamment la place prépondérante de Claude Puel dans le recrutement à Sainté.

Des débuts compliqués pour Maçon à Sainté

« En France, on scrutait les trois divisions (L1, L2 et N1). Dunkerque on y avait repéré Yvann Maçon. On l’a supervisé six ou sept fois, avec des scouts différents et on l’a présenté à Claude Puel qui l’a validé. Il y a toujours une validation du coach. Il n’y a pas un joueur qui est arrivé à l’AS Saint-Étienne sans que le coach ne soit d’accord. Sinon, il ne le fait pas jouer, ça n’a pas de sens », a confié David Wantier dans un live sur Twitch avec Farid Rouas. Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Yvann Maçon n’a joué que 16 rencontres avec l’ ASSE. La faute à des blessures. Cette saison encore, le latéral a connu des pépins au mollet. Lesquels l’ont éloigné des terrains pendant un mois.