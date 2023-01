ASSE Mercato : Saint-Etienne passe à côté d'une star du Bayern

Publié par ALEXIS le 23 janvier 2023 à 10:13

Un ancien joueur du PSG confirme que l’ ASSE est passée tout près d’un joueur international du Bayern Munich qui vaut aujourd’hui 70M€.

L’ ASSE peut regretter de n’avoir pas prêté attention à une piste que lui avait été suggéré un agent de joueurs. On parle d’Alphonso Davies (22 ans) qui évoluait à Whitecaps de Vancouver au Canada (en Major League Soccer). C’est en effet Chris Mavinga, un joueur formé au PSG et poulain de l’agent de joueurs en question, qui confirme sur RMC Sport le loupé des Verts sur l'actuel défenseur du Bayern Munich.

"Quand j'arrive en MLS, je donnais des noms à mon agent pour les proposer en Europe, a-t-il expliqué. Je joue contre Alphonso Davies quand il était à Vancouver : "Je dis à mon agent : c’est un monstre". Il le propose à l’AS Saint-Etienne. Mon agent me rappelle et il me dit : "on ne veut pas de ce joueur, car il ne vient pas d'un pays de foot."

ASSE Mercato : Saint-Etienne refuse d'investir sur Alphonso Davies

La piste menant vers Alphonso Davies avait déjà été évoquée par David Wantier, ancien patron de la cellule de recrutement de l’ ASSE. Comme le rappel Poteaux Carrés, le club ligérien avait bel et bien repéré l’international canadien (36 sélections, 13 buts), sans donner suite, faute de moyens financiers. « Début 2018, son club formateur avait fixé le prix de transfert du footballeur à un montant dérisoire, au vu de ses prestations actuelles au Bayern Munich : entre 4 et 6 M€ », avait révélé David Wantier en 2020.

D’après les explications de l'ancien recruteur de l' AS Saint-Etienne, l’ensemble de la cellule de recrutement stéphanoise avait été convaincue rapidement par le potentiel Alphonso Davies, mais « la direction du club n'a pas les moyens de débourser cette somme pour un joueur de moins de 18 ans, qui du fait de la réglementation européenne sur les mineurs, n'aurait pu arriver en Europe que l'année suivante ». Le latéral gauche, aussi ailier gauche a finalement été transféré de Vancouver au Bayern Munich, en janvier 2019, pour un montant de 14 millions d'euros. Toujours selon l’estimation de Transfermarkt, le joueur raté par l’ ASSE vaut aujourd’hui 70 millions d'euros sur le marché des transferts.