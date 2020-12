ASSE Mercato : Un gros bémol signalé pour Mostafa Mohamed

Publié le 30 décembre 2020 à 08:00

Un nouvel attaquant pourrait débarquer à l’ ASSE au prochain mercato. Le club du Forez serait proche de recruter Mostafa Mohamed. Seulement, un problème de taille pourrait compliquer l’intégration de l’Égyptien à Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Ça sent bon pour Mostafa Mohamed

Après sa première partie de saison décevante, l’AS Saint-Étienne entend recruter durant l’hiver pour se renforcer. L’ ASSE souhaite notamment s’offrir les services d’un nouvel attaquant. Le club du Forez serait en pole pour signer Mostafa Mohamed. Âgée de 23 ans, la cible stéphanoise évolue actuellement au Zamalek (D1 égyptienne). En attendant une signature de l’avant-centre égyptien, Luc Eymael s’est prononcé sur son ancien poulain. Le technicien belge voit Mohamed s’éclater sous les ordres de Claude Puel. « Ça joue plus rapidement en Ligue 1 que dans le championnat égyptien, mais je pense que mon ancien attaquant est capable de s’adapter rapidement […] Je connais les méthodes de Claude Puel, je l’ai vu à l’œuvre quand il était à Lille. Mostafa pourra évoluer sous sa houlette car c’est un joueur qui un état d’esprit très professionnel », a-t-il révélé dans un entretien à FilGoal.

Un obstacle identifié pour Mohamed

S’il ne doute pas des capacités de Mostafa Mohamed, Luc Eymael note tout de même que la langue constituera un problème pour l’avant-centre. Pour le Belge, le joueur devra également se surpasser au niveau linguistique pour vite s’adapter à l’ ASSE. « Il ne parle pas couramment l’anglais non plus. Le club peut lui fournir un professeur pour apprendre le français, et si le club ne le fait pas il devra le faire lui-même. La langue l’aidera beaucoup, et il doit savoir que les choses dépendent de lui et de l’étendue de son désir de réussir », a-t-il indiqué.













Par Ange A.