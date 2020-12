ASSE Mercato : Un indésirable conforté par Claude Puel ?

Publié le 25 décembre 2020 à 06:30

Longtemps rangé au placard par Claude Puel, Miguel Trauco a regagné sa place dans le onze de l’ ASSE. Si le coach de Saint-Étienne attend des renforts au mercato, la place du Péruvien ne serait pas menacée.

L’avenir de Trauco plus menacé à l’ ASSE

Arrivé en cours de saison l’année passée, Claude Puel a fait le choix de miser sur la jeunesse. Plusieurs cadres stéphanois ont ainsi été invités à quitter Saint-Étienne lors des dernières fenêtres des transferts. Pour ceux qui n’ont pas quitté les Verts, le technicien castrais les a rangé au placard en espérant s’en séparer au prochain mercato. Seulement, les mauvais résultats et l’avalanche de blessures ont contraint le coach stéphanois à revoir ses plans. S’agissant notamment de Miguel Trauco, la grave blessure d’Yvann Maçon lui a permis de revenir dans le onze de l’AS Saint-Étienne. Le latéral gauche a enchaîné 9 rencontres de championnat, dont 7 en tant que titulaire. Un départ de Trauco ne serait même plus d’actualité dans le Forez.

Quelles priorités pour Puel en janvier ?

But Football Club assure même que Claude Puel aurait changé ses plans pour le mercato d’hiver. Le média assure que l’entraîneur stéphanois « a en effet demandé à Jean-Luc Buisine et à la cellule de recrutement de ne plus rechercher un latéral gauche ». Sous contrat avec les Verts jusqu’en 2022, Miguel Trauco devrait donc terminer cette saison avec le club ligérien. Le technicien castrais aurait désormais deux priorités pour le mercato d’hiver d’après cette source. Le coach de l’ ASSE n’attendrait plus qu’un défenseur central et un nouvel avant-centre en janvier. Deux secteurs de jeu où les Verts n’ont pas brillé en cette première partie de saison.













Par Ange A.