ASSE Mercato : Dossier Mostafa Mohamed, une bonne nouvelle

Publié le 30 décembre 2020 à 17:20

L'ASSE est bien partie pour transférer Mostafa Mohamed du Zamalek SC cet hiver. Il y a certes quelques petits obstacles à lever et la concurrence du FC Nantes, mais l’attaquant devrait signer à l’AS Saint-Étienne, sauf revirement de dernières minutes. D’ailleurs, une bonne nouvelle pour les Stéphanois est donnée par Frederic Nkeuna, journaliste français spécialisé dans le football africain.

Le Zamalek en crise, l'ASSE peut en profiter pour Mohamed

Le Zamalek Sporting Club exige 5 M€ à l'ASSE comme indemnité de transfert de Mostafa Mohamed. Un montant un peu élevé, vu le contexte actuel (crise sanitaire et économique créée par la pandémie de coronavirus) et aussi le niveau de l’attaquant égyptien (il n’a jamais joué en Europe). Toutefois, l’AS Saint-Étienne pourrait profiter la situation de précarité du club du Caire en ce moment, pour faire baisser le tarif de l’avant-centre de 23 ans.

D’après les révélations de la source, le Zamakek est sous administration de l’état égyptien. Le président du club Mortada Mansour a été suspendu par les autorités du pays, car soupçonné de malversations financières et administratives. Le président provisoire nommé par l’Etat, Ahmed Al-Bakri, est lui décédé de la Covid-19, après 25 jours d’intérim. « L’état a dû nommer un autre président. Pendant ce temps, les dossiers tels que les arriérées de salaire et le renouvellement des contrats de cadres qui sont grassement payés traînent parce que la trésorerie est à sec, notamment à cause des conséquences économiques liées à al Covid-19 », a expliqué le confrère pour Evect. En crise financièrement, le Zamalek ne cracherait donc pas sur une offre en dessous de 5 M€. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Mostafa Mohamed vaut 2,5 € selon Transfermarkt.

Mostafa Mohamed engage le bras de fer

De toutes les façons, Mostafa Mohamed ne veut plus jouer en Égypte depuis qu’il est informé de l’intérêt de l'ASSE, du FC Nantes, mais également du SC Braga (Portugal). L’opportunité de jouer en Europe le fait rêver, au point d’engager le bras de fer avec la direction de son club, afin de le laisser filer. En effet, il a séché l'entraînement ce début de semaine. Et il a été recadré par Ashraf Kassem, le directeur spotif du Zamalek SC.













Par ALEXIS