ASSE Mercato : Mohamed, mauvaises nouvelles pour le FC Nantes

Publié le 26 décembre 2020 à 11:40

Comme l’ ASSE lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes va devoir procéder à quelques réajustements pour rendre performant son système offensif. Raymond Domenech, annoncé sur le banc du FCN, va avoir du mal à recruter le buteur ciblé par ses futurs collaborateurs.

Mercato : chassé-croisé entre l’ ASSE et le FC Nantes

C’est bientôt l’ouverture du mercato hivernal. L’ ASSE, comme le FC Nantes, s’est déjà activée sur certains dossiers. Selon une information relayée par le média KingFut, le FC Nantes se serait positionné pour recruter Mostafa Mohamed. Le joueur a inscrit 16 buts la saison dernière pour le Zamalek. Il a été d’une grande aide pour son équipe en Super Coupe d' Égypte et en Super Coupe de la CAF. Mostafa Mohamed (23 ans) a aussi guidé les siens vers la finale de la Ligue des champions de la CAF 2020. C’est donc à une pointure que s’attaquent les recruteurs du FC Nantes.

En effet, pour sa belle performance la saison dernière avec le Zamalek SC à qui il appartient depuis 2016, Mostafa Mohamed a attiré les regards de plusieurs clubs européens. Cette source indique la présence de Galatasaray, Fenerbahce et l'équipe espagnole Rayo Vallecano aux trousses du joueur. En Ligue 1 aussi, le FC Nantes ne serait pas seul intéressé par le buteur. L’avant-centre droit plairait également à l’ ASSE qui n’attendrait pas se laisser doubler sur ce dossier en traitement depuis l’été dernier. Zamalek TV confirme l'intention du joueur de rejoindre l’ AS Saint-Étienne. C’est donc les Verts qui pourraient arracher la signature du compatriote de Mohamed Salah cet hiver, à condition de payer les 3 millions d’euros auxquels il est estimé par ses dirigeants.

Raymond Domenech va devoir étudier d'autres pistes pour relancer l'équipe, si toutefois son arrivée sur le banc du club jaune et vert devenait officielle.













Par Gary SLM