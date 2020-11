FC Barcelone : Hommage à Maradona, le Barça va prendre cher

Publié le 30 novembre 2020 à 07:30

Comme bon nombre d’écuries européennes, le Barça a rendu hommage à Diego Maradona. Sauf que cet hommage devrait valoir une amende au club catalan. La faute à Lionel Messi.

Un hommage à Maradona qui coûte cher au Barça

Défait (1-0) par l’Atlético Madrid lors de la dernière journée, le FC Barcelone a repris sa marche en avant. Dimanche, le Barça s’est imposé (4-0) contre Osasuna. Avant le coup d’envoi, les deux équipes ont rendu hommage à Diego Maradona décédé mercredi le 25 novembre. Compatriote du virtuose argentin, Lionel Messi a tenu à célébrer El Pibe de Oro à sa manière. La Pulga a ainsi célébré un but en exhibant un maillot du club argentin Newells Old Boys. Si le sextuple Ballon d’Or a écopé d’un simple carton jaune, l’addition sera plus salée pour son club. Sport assure que celui-ci pourrait payer jusqu’à 3 000 euros d’amende suite au jubilé de son célèbre numéro 10.

Une amende justifiée pour les Blaugranas ?

Cette sanction est en effet prévue dans le code disciplinaire de la RFEF sur les célébrations. « Le footballeur qui, à l’occasion d'avoir marqué un but ou pour toute autre cause dérivée des vicissitudes du match, soulève son maillot et affiche toute sorte de publicité, slogan, légende, acronyme, anagrammes ou dessins, Quels que soient son contenu ou la finalité de l'action, elle sera punie, en tant qu’auteur d’un délit grave, d’une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros et d’un avertissement ».













Par Ange A.