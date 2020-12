Borussia Dortmund Mercato : Deux rivaux en course pour Haaland ?

Publié le 12 décembre 2020 à 16:40

Serial buteur du Borussia Dortmund à seulement 20 ans, Erling Haaland ne manque pas de prétendants. Aujourd'hui, après l'Espagne, c'est à l'Angleterre de lui faire les yeux doux.

Manchester veut s'arracher Erling Haaland

D'après les informations du Daily Mail, ce sont en effet les deux clubs de Manchester, City et United, qui se seraient positionnés pour un transfert d'Erling Haaland cet été. Les Sky Blues pourraient voir en lui le remplaçant idéal de Sergio Agüero, 33 ans l'été prochain, tandis que la tâche s'annonce plus compliquée pour les Red Devils. Le poste d'avant-centre est bien fourni du côté d'Old Trafford, où le Norvégien devrait alors se fondre au milieu des Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford, Edinson Cavani et consorts.

Plus de buts que de matchs joués

Les statistiques affichées par Erling Haaland sont affolantes. Depuis le début de l'année 2019, le Norvégien a pris part à 66 rencontres (toutes compétitions confondues, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant) et a scoré à 70 reprises au cours de cette période ! La moitié de ces buts ont été inscrits avec le Borussia Dortmund, club avec lequel il n'a pourtant disputé "que" 32 matchs. Aujourd'hui, Transfermarkt l'estime à 100 M€ sur le marché des transferts, soit plus que tout autre joueur de son âge.













Par Clément