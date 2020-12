ASSE Mercato : Une offre déposée pour un milieu offensif

Publié le 31 décembre 2020 à 13:00

L'ASSE semble en très bonne voie pour s'attacher les services de Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien du Zamalek. Un accord aurait été trouvé entre toutes les parties, mais les Verts ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin sur le marché des transferts et viendrait de déposer une offre pour un milieu offensif porteur d'espoir.

Le mercato de l'ASSE avance vite !

Alors que Jean-Luc Buisine se serait rendu au Caire pour finaliser le transfert de Mostafa Mohamed, selon les informations du journaliste Khaled El Ghandour, l'ASSE serait loin de se reposer sur cette arrivée en passe d'être confirmée. En effet, après le bras de faire du buteur avec Zamalek pour rejoindre les Verts, Islam Slimani se serait réveillé et aurait évoqué son intérêt pour le projet de l'AS Saint-Etienne. L'Algérien veut se relancer alors qu'il est très en difficulté au sein d'un Leicester bien huilé. Après avoir été éconduit par l'OM, le joueur de 32 ans s'est rabattu sur l'ASSE, mais sans doute trop tard. Parallèlement, les Stéphanois ont accéléré sur le dossier d'un défenseur central en déposant une offre auprès de Trabzonspor pour Edgar Ié à hauteur d'1,5 million d'euros, selon CNN Turk. Les Verts voudraient vite boucler leur mercato dans le sens des arrivées afin de se concentrer très vite sur les matches importants à venir face au PSG et au Stade de Reims, les 6 et 9 janvier.

Une offre pour un ailier talentueux ?

En ce sens, l'ASSE s'apprêterait à déposer une offre de 2 millions d'euros pour l'ailier ghanéen de Leuven, Kamal Sowah, selon les informations de Ghanasoccernet. Prêté en Belgique par Leicester, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu offensif est très prometteur et affiche sa réussite à Louvain. En 19 matches de Jupiler Pro League, il a inscrit six buts et donné quatre passes décisives. Son profil rentre parfaitement dans les plans de Claude Puel. Kamal Sowah en polyvalent et peut évoluer sur le côté gauche comme dans l'axe, en deuxième attaquant ou plus en retrait. Evalué à 1,8 million d'euros par le site Transfermarkt, le Ghanéen brille cette saison et il sera difficile de convaincre Leicester de céder son joueur pour 2 petits millions d'euros. Mais l'ASSE, agressive en ce début de mercato, n'a sûrement pas dit son dernier mot.













Par Matthieu