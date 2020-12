OGC Nice Mercato : Les dessous du licenciement de Vieira.

Publié le 31 décembre 2020 à 17:55

L'OGC Nice a viré Patrick Vieira de la tête du staff technique du club azuréen, début décembre. Revenu sur les coulisses du limogeage du jeune technicien français, Bob Ratcliffe, le propriétaire du Gym assure que la décision n’a pas été prise précipitamment.

OGC Nice : Le licenciement de Vieira a été « une décision unanime »

Patrick Vieira n’a pas été remercié par l'OGC Nice suite à une décision unilatérale et pressante du grand patron du club. Selon ce dernier, la question du départ de l’entraîneur de 44 ans a été débattue en interne sur une longue période avant la décision finale. « Nous parlions régulièrement et assez longuement du sujet avec Jean-Pierre Rivère, Julien Fournier et Jim Ratcliffe (son petit frère). Nous avions atteint le point où il était temps de finaliser cette décision », a confié Bob Ratcliffe à Nice-Matin, sans donner les « raisons du départ » du coach des Aiglons. « On en a discuté avec lui et on garde ça en interne », a-t-il justifié. Le milliardaire britannique avoue qu’il « ne se souvient pas du timing exact », mais la décision de se séparer de Patrick Vieira a été « une décision unanime ». « Cela doit l’être quand il s’agit d’un rôle aussi important que celui de l’entraîneur. J’en ai parlé avec mon frère Jim, et nous avons pris, tous ensemble, cette décision difficile », a-t-il expliqué. Le boss d'Ineos Football et de l'OGC Nice a fait savoir qu’il a « un grand respect pour Patrick Vieira, car il a beaucoup apporté au club ». « C’est une légende du football, il a attiré de très bons joueurs et il a toujours donné 100% de ce qu’il pouvait pour l'OGCN », a-t-il souligné.

Bilan de Patrick Vieira au Gym

Nommé le 11 juin 2018, Patrick Vieira avait succédé à Lucien Favre parti au Borussia Dortmund. Il a été licencié le 4 décembre 2020 après 12 journées de Ligue 1. Il a dirigé 89 matchs à la tête du club des Alpes-Maritimes, pour 35 victoires, 21 nuls et 33 défaites, en deux saisons et demie. Cette saison (2020-2021), le bilan de l'ancien Tricolore est : 8 défaites, 2 matchs nuls et 6 victoires, championnat et Ligue Europa combinés.













Par ALEXIS