OL : Guimaraes, mauvaise nouvelle pour Garcia avant Lens

Publié le 02 janvier 2021 à 00:15

Pour la reprise du championnat, l’ OL sera opposé au RC Lens. Pour cette affiche, Rudi Garcia ne pourra pas compter sur Bruno Guimaraes. Le milieu lyonnais a annoncé avoir contracté la Covid-19.

Guimaraes forfait pour la réception du RC Lens

Leader du championnat à la trêve, l’Olympique lyonnais va signer son retour à la compétition mercredi prochain. Lyon sera opposé au RC Lens au Groupama Stadium pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Pour ce retour à la compétition, l’ OL devra faire sans Bruno Guimaraes. Vendredi soir, le milieu lyonnais a annoncé qu’il a été testé positif au coronavirus. Il devra donc observer une période d’isolement d’une dizaine de jours. « Malheureusement, ma famille et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous allons bien et nous nous rétablissons. Pendant les 10 prochains jours, nous accomplirons l'isolement. Merci beaucoup pour les messages de soutien », a posté le Brésilien sur son compte Twitter.

Quelles solutions pour l’ OL en l’absence de Guimaraes ?

Privé de Bruno Guimaraes, Rudi Garcia ne manque pas d’options pour remplacer le Brésilien. L’ OL dispose en effet d’un milieu de terrain assez fourni. Thiago Mendes, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Jean Lucas, Lucas Paqueta et même Camilo peuvent compenser l’absence de Bruno Guimaraes. L’ancien de l’Atletico Paranaense a disputé 16 rencontres de championnat cette saison. Le joueur de 23 ans compte un but et une passe décisive. Prochain adversaire de Lyon, le RC Lens est l’une des surprises de cette première partie de saison. De retour en Ligue 1 cette saison, les Sang et Or pointent à la 7e place à un point de l’OM.













Par Ange A.