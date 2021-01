Barça Mercato : Un candidat optimiste pour Lionel Messi

Publié le 03 janvier 2021 à 01:30

Avec un Lionel Messi en fin de contrat en juin prochain, le FC Barcelone pourrait enregistrer la plus grosse perte de son histoire. Un scénario que veut éviter Joan Laporta, candidat à la présidence du Barça.

Joan Laporta croit en ses chances pour Lionel Messi

Le marché des transferts officiellement ouvert, Lionel Messi est désormais libre de s’engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Le capitaine du FC Barcelone n’a toujours pas prolongé son contrat et peut donc quitter son club de toujours en tant que joueur libre cet été. Sauf que Joan Laporta ne compte pas faire ce joli cadeau au prochain mercato estival. Ancien président du Barça et candidat à la présidence cette année, le dirigeant catalan estime que tout n’est pas perdu pour La Pulga. L’ancien patron des Blaugranas (2003-2010) se voit convaincre l’Argentin de prolonger son contrat. « Je le vois positivement car il a dit qu’il attendrait la fin de la saison et cela nous laisse le temps de faire une proposition convaincante. Et j’ai un avantage, avec Léo j’ai de la crédibilité. Il me dit toujours que tout ce que je lui ai promis a été accompli. Vous savez que si je donne ma parole, je la respecte », a déclaré le candidat dans les colonnes de Marca.

Un avenir de Messi toujours flou ?

Libre l’été prochain, Lionel Messi entretient le mystère au sujet de son avenir. Dans un récent entretien à La Sexta, le sextuple Ballon d’Or n’avait pas scellé son futur. Il confiait vouloir se concentrer sur sa saison avec le FC Barcelone. « L’important maintenant c’est de terminer l’année bien et ne pas me distraire avec d’autres choses […] Je ne sais pas si je vais partir ou non, et si je pars, je veux le faire de la meilleure des façons », avait-il confié. Alors que les candidats à la présidence du Barça font de la prolongation de Messi une priorité, ses courtisans à l’étranger ne lâchent pas prise. C’est notamment le cas de Manchester City. Le club anglais a récemment prolongé le contrat de Pep Guardiola. Les Cityzens espèrent en faire un argument de poids en vue d’un transfert du numéro 10 catalan. Quant au Paris Saint-Germain, il vient de recruter Mauricio Pochettino. Le technicien argentin voudrait faire venir son compatriote dans la capitale.













Par Ange A.