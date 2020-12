PSG, Barça : Terrible révélation dans le dossier Lionel Messi

Publié le 31 décembre 2020 à 07:30

Cité parmi les prétendants de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain suit avec attention la situation de l’Argentin en Catalogne. Si jusqu’ici La Pulga n’a pas encore prolongé avec le Barça, la donne pourrait changer selon la presse espagnole.

Le PSG sur les traces de Lionel Messi

Une page du FC Barcelone aurait pu se tourner l’été dernier. Au sortir d’une saison blanche et d’une humiliation historique en Ligue des champions, Lionel Messi avait décidé de plier bagage. Plusieurs grosses cylindrées européennes, dont Manchester City et le PSG, étaient notamment dans les rangs pour recruter l’Argentin. Mais face à l’intransigeance de Josep Maria Bartomeu, le sextuple Ballon d’Or est resté au Barça. Alors que la saison du club catalan est peu reluisante, les spéculations autour de l’avenir de Messi vont bon train. Seulement, l’Argentin pourrait encore surprendre dans les semaines à venir. Comme l’indique Gol, le capitaine des Blaugranas ne ferait plus d’un départ sa priorité l’été prochain.

Messi parti pour dribbler Paris et City ?

La télévision indique en effet que Lionel Messi voudrait rempiler pour une saison avec son club de toujours. L’attaquant de 33 ans « souhaite trouver un accord avec le futur président du Barça » pour prolonger. Selon cette télé, il compte approcher le vainqueur de la présidentielle au FC Barcelone (le 24 janvier) pour étendre son bail d’un an. Une fois ce nouveau contrat expiré en 2022, l’Argentin entend se concentrer pour le Mondial qui aura lieu la même année au Qatar. La compétition terminée, La Pulga aurait alors deux options selon la même source. La première (et la moins réalisable) est qu’il signe en faveur d’un club qatari. La seconde serait de rejoindre la MLS. Dans une récente sortie, le natif de Rosario exprimait son désir de découvrir le championnat nord-américain. Autant dire qu’avec ces révélations, le PSG et Manchester City verraient leurs plans tomber à l’eau.













Par Ange A.